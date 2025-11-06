Güzellik yarışmasında skandal anlar: Miss Universe yarışmacıları salonu terk etti
Aralarında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'ın da olduğu Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) bir skandal yaşandı. Ev sahibi ülke Tayland'dan bir organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli'ni herkesin önünde azarlamasının ardından yarışmacılar, etkinlikten ayrıldı
Bu yıl Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) öncesinde düzenlenen kuşak takma töreninde ilginç anlar yaşandı. Yarışma organizasyon yetkilisinin Miss Meksika Güzeli'ni tanıtım çekimine katılmayarak 'saygısızlık' gösterdiği gerekçesiyle herkesin içinde azarlamasının ardından, dayanışma göstermek isteyen güzellik kraliçeleri toplu bir şekilde salonu terk etti.
Eşi benzeri görülmemiş olay, Miss Universe Organizasyonu'nun Asya ve Okyanusya Başkan Yardımcısı Nawat Itsaragrisil'in, 25 yaşındaki Fátima Bosch'a o gün erken saatlerde bir sponsor çekimine katılmaması nedeniyle soru sormasıyla, etkinliğin canlı yayınlanan töreni sırasında yaşandı.
Miss Universe Tayland'ın resmi Facebook sayfasında yayınlanan görüntülerde; Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch'tan kameraların önünde ayağa kalkıp kendini açıklamasını istedi. Meksika Güzeli'nin başkana yarışmadaki arkadaşları önünde azarlanmak istemediğini söylemesi üzerine Nawat Itsaragrisil, "Sana konuşma fırsatı vermedim. Hâlâ konuşuyorum, hâlâ konuşuyorum, dinle!" diye çıkıştı.
Bosch, Nawat'ı, bir kadın olarak kendisine saygı duymamakla suçlayarak, "Benim bir iradem var" diye yanıtladı. Tartışma, başkan yardımcısının "Sorum şu: Tayland'ı tanıtmak için çalışabilir misin, çalışamaz mısın? Evet mi, hayır mı?" demesiyle devam etti. Itsaragrisil, daha sonra güvenlik görevlilerine yarışmacıyı otelden dışarı çıkarmaları talimatını verdi.
Başta Danimarkalı 2024 Kainat Güzeli Victoria Theilvig olmak üzere güzellik kraliçelerinden bazıları, Meksika Güzeli'ni desteklemek için kitlesel bir ayaklanma başlattı. Yarışmacıların salondan çıkmak üzere yerlerinden kalkmaları esnasında Nawat Itsaragrisil'in; "Durun, durun! Oturun!" diye bağırdığı duyuluyordu.
Olayın ardından Fátima Bosch, basına yaptığı açıklamada, yöneticinin saygısız davrandığını ve kendisine "Aptal" dediğini söyledi. Nawat ise bunu reddederek sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia etti.
Geçen yılın Kainat Güzeli Victoria Theilvig, yarışmacıların kaldığı otelde düzenlenen kuşak takma töreninde, yarışma yetkilisinin onlarca güzellik kraliçesinin önünde Meksika Güzeli Fátima Bosch'u azarlaması üzerine salonu ilk terk eden isimlerden oldu. 21 yaşındaki Danimarkalı kraliçe, yarışma otoritesine karşı protestosunun gerekçesini açıklarken, "Bu, kadın haklarıyla ilgili. Başka bir kadını kötülemek... Bu son derece saygısızlıktır ve ben bunu hiç yapmadım. Bu yüzden paltomu alıp gidiyorum. Herkese saygı duyuyoruz ama işler böyle yürümez" dedi.
Miss Universe Organizasyonu, şeffaflık ve yarışmacılara yönelik muamele konusunda giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Miss Universe Organizasyonu, Nawat'ın davranışını kınadı. Nawat daha sonra tüm yarışmacılardan özür diledi. Miss Universe Organizasyonu açıklama yayımlayarak, "Tüm planlanan etkinlikler ve aktiviteler planlandığı gibi devam edecek ve Miss Universe mirasını tanımlayan çeşitlilik, güçlendirme ve kapsayıcılık değerlerini yansıtan olağanüstü bir tören sunma ortak hedefimizi gerçekleştireceğiz" ifadesine yer verdi.Victoria Theilvig
Olayın ardından Kainat Güzeli Victoria Theilvig, Miss Universe sahnesinde kendisinin ve Fátima Bosch'un bir fotoğrafını paylaşarak, "Fátima Bosch ile sonsuza dek gurur duyacağım" mesajını yazdı.
"Kendinizi savunmak her zaman kolay değildir, ancak gösterebileceğiniz en önemli öz saygı ve güç eylemlerinden biridir" diyen Victoria Theilvig, "Bu, değerinizin farkında olmak, sınırlar koymak ve kimsenin veya hiçbir şeyin sesinizi veya değerinizi baltalamasına izin vermemek anlamına gelir. Bu, yolunuza çıkabilecek engellere rağmen duyulma, fikirlerinizi ifade etme ve hayallerinizin peşinden gitme hakkınız olduğunu kabul etmekle ilgilidir. Yeter artık, sesimiz yüksek ve net bir şekilde duyulacak!" ifadesini kullandı.
Organizasyon başkanı Raul Rocha, yayımladığı video mesajında, Nawat'ın ev sahibi olmanın gerçek anlamını unuttuğunu belirterek, "Meksika Güzeli'ni küçük düşürdü, hakaret etti ve saygısızlık yaptı. Ayrıca, savunmasız bir kadını sindirmek için güvenliği çağırarak ciddi bir istismarda bulundu" dedi.
Rocha, Nawat'ın yarışmadaki rolünün olabildiğince sınırlandırılacağını ya da tamamen ortadan kaldırılacağını söyledi ve kendisine karşı yasal işlem başlatılacağını ekledi.Ceren Arslan
Yaşanan skandal olayın ardından Miss Universe yarışması devam ediyor. Yarışmacılar dün, isimlerini ve ülkelerini tanıttıkları etkinlikte boy gösterdi. 21 Kasım'da birincinin seçileceği Miss Universe'te Türkiye'yi Ceren Arslan temsil ediyor.