Yılın en parlak Süper Ay'ı gökyüzünü aydınlattı
5 Kasım gecesi yaşanan Süper Ay, yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı olarak gökyüzünü aydınlattı. Gözlemciler, Ay'ın oluşturduğu büyüleyici manzarayı Türkiye'nin dört bir yanından görüntüledi
Kasım ayının ilk haftasında gökyüzü yılın en etkileyici manzaralarından birine sahne oldu. 5 Kasım gecesi Ay, 2025’in en parlak ve en büyük görünümünü sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Dolunay yalnızca parlak değil, aynı zamanda Dünya’ya ortalamadan yaklaşık 27 bin kilometre daha yakın, yani yaklaşık 357 bin kilometre mesafedeydi. Bu yakınlık sayesinde Ay, yaklaşık yüzde 7 daha büyük ve yüzde 16’ya kadar daha parlak göründü.
Kuzey Amerika’daki bazı yerli topluluklar tarafından “Kunduz Ayı” (Beaver Moon) olarak adlandırılan bu Dolunay, geleneksel olarak kunduzların kış barınaklarını inşa ettiği ve avcıların nehirler donmadan önce yola çıktığı dönemi simgeliyor.
Süper Ay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumdayken Dolunay evresine girmesiyle oluşuyor. Ancak her Süper Ay aynı yoğunlukta yaşanmıyor; bazen Ay, en yakın konumuna Dolunay’dan biraz önce ya da sonra ulaştığı için etkisi daha zayıf olabiliyor.
5 Kasım’daki Süper Ay ise, en yakın konumuna ulaştığı an ile tam Dolunay evresinin neredeyse aynı ana denk gelmesiyle yılın en gösterişli gökyüzü olayına dönüştü.
Süper Ay 5 Kasım saat 16.19’da tam Dolunay evresine ulaştı. En büyüleyici manzara ise, hava açıksa gün batımından kısa süre sonra yaşandı.
Bu sırada ortaya çıkan “Ay illüzyonu”, Ay’ı gerçekte olduğundan daha büyük gösterdi. Atmosferin kısa dalga boylu mavi ışığı dağıtması nedeniyle Ay, altın-turuncu bir renge büründü.
Fotoğraf tutkunları için bu an, Ay’ı silüetler, ağaçlar ya da binalar arasında kadraja almak için mükemmel bir fırsat sundu.
Öte yandan Ay, bir sonraki kez bu kadar büyük ve parlak şekilde 25 Kasım 2026’da gözlemlenecek.
