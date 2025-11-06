Yılın en parlak Süper Ay'ı gökyüzünü aydınlattı

Kasım ayının ilk haftasında gökyüzü yılın en etkileyici manzaralarından birine sahne oldu. 5 Kasım gecesi Ay, 2025’in en parlak ve en büyük görünümünü sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Dolunay yalnızca parlak değil, aynı zamanda Dünya’ya ortalamadan yaklaşık 27 bin kilometre daha yakın, yani yaklaşık 357 bin kilometre mesafedeydi. Bu yakınlık sayesinde Ay, yaklaşık yüzde 7 daha büyük ve yüzde 16’ya kadar daha parlak göründü.

