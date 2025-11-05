Ajax: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'la karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 59,66 ve 78. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı yıldız futbolcu Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol attı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini alırken puanını 9'a yükseltti. Ajax ise henüz puanla tanışamadı. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında U.S Gilloise ile karşılaşacak. GALATASARAY İKİ KEZ PENALTI KAZANDI Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın 64. dakikasında penaltı kazandı. Barış Alper Yılmaz'ın soldan açtığı ortaya Youri Baas eliyle müdahale etti. VAR'ın müdahalesinin ardından mücadelenin hakemi Benoit Bastien, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Victor Osimhen, Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü attı. Temsilcimiz 78. dakikada bir penaltı daha kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda Alders elle müdahalede bulununca, maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Osimhen, kendisinin ve takımının 3'ncü golünü attı.

OSIMHEN REKORUNU GELİŞTİRDİ Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Ajax deplasmanında sahneye çıktı. Nijeryalı futbolcu, Ajax karşısında 59. dakikada kafayla fileleri havalandırdı. Osimhen, 66. dakikada ise penaltıyı gole çevirdi. Ardından tekrar sahneye çıkan Osimhen 78. dakikada bir penaltı golü daha kaydetti. Osimhen, bu gollerle birlikte Avrupa'da üst üste 8 maçta gol sevinci yaşadı. Bodo/Glimt maçında fileleri havalandıran ve üst üste 7. maçta gol atarak rekor kıran Osimhen, Ajax maçındaki golüyle birlikte bu rekorunu da geliştirdi.

SINGO SAKATLIĞI ATLATTI: 11'E DÖNDÜ! Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Singo, sakatlığının ardından 11'deki yerini aldı. Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Singo, sonrasında RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemedi. Genç savunma oyuncusu, 4 maçın ardından Ajax karşısında ilk 11'e geri döndü.

BARIŞ ALPER 9 MAÇ SONRA YEDEĞE ÇEKİLDİ Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 9 karşılaşma sonra ilk defa ilk 11'de başlamadı. Son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında yedek soyunan Barış Alper Yılmaz, sonrasında Eintracht Frankfurt, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Liverpool, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarına ilk 11'de başladı. Barış Alper, 9 karşılaşmanın ardından Ajax karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.

AJAX'TA 4 DEĞİŞİKLİK Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında son oynadıkları Heerenveen maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Hollanda ekibi, karşılaşmaya Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Owen Wijndal, Davy Klaassen, Youri Regeer, Jorthy Mokio, Mika Godts, Oscar Gloukh ve Wout Weghorst 11'i ile sahaya çıktı. Ajax'ın yedek kulübesinde ise Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Lucas Rosa, Ko Itakura, Raul Moro, James McConnell, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Kian Fitz-Jim, Gerald Alders ve Rayane Boundia yer aldı. Heitinga, son karşılaşmada görev verdiği Itakura, Rosa ve Moro'yu yedeğe çekti. Chelsea maçında direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor da cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Hollandalı teknik adam, bu oyuncuların yerine Sutalo, Gaaei, Klaassen ve Mokio'ya 11'de görev verdi.