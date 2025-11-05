Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması: Metroda hiçbir deformasyon yok | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması: Metroda hiçbir deformasyon yok

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze'de çöken bina ile tahliye edilen binalar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Metro inşaatı biteli 2 yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim. Sonucuna göre bakanlık olarak ne yapmamız gerekirse biz de onun kararını vereceğiz. Ama süreci çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:59 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken binayla ilgili, "Tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda sonuçları görmeden ön yargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle biz kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz" dedi.

        DHA'nın haberine göre Bakan Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Uraloğlu, Gebze'de çöken binanın metro inşaatıyla ilgili olabileceği iddialarına ilişkin, "Tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda sonuçları görmeden ön yargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle biz kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz. Orada savcılık zaten bir soruşturma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD bir inceleme başlattı; biz de başlattık. Bunun sonucunu görmek lazım. Bunun sonucunu görmeden birilerini itham etmek; hele hele 4 insanımızın öldüğü yerde birilerini itham etmek gerçekten gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları var, bunları ben dikkate almıyorum" ifadelerini kullandı.

        "METRO İNŞAATI BİTELİ 2 YIL OLDU"

        Bakan Uraloğlu, süreci yakından takip ettiklerini işaret ederek, "Belli riskler var. Çok net söyleyebilirim; eski bir dere yatağı söz konusu, yer altı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olması söz konusu, elbette deprem riskleri söz konusu ve elbette öyle bir metro inşaatının olması; bunlar risklerdir. Ama şunu söylemekte fayda var. Metro inşaatı biteli 2 yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim. Sonucuna göre bakanlık olarak ne yapmamız gerekirse biz de onun kararını vereceğiz. Ama süreci çok yakından takip ediyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?