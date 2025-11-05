Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması: Metroda hiçbir deformasyon yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken binayla ilgili, "Tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda sonuçları görmeden ön yargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle biz kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz" dedi.

DHA'nın haberine göre Bakan Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, Gebze'de çöken binanın metro inşaatıyla ilgili olabileceği iddialarına ilişkin, "Tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda sonuçları görmeden ön yargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle biz kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz. Orada savcılık zaten bir soruşturma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD bir inceleme başlattı; biz de başlattık. Bunun sonucunu görmek lazım. Bunun sonucunu görmeden birilerini itham etmek; hele hele 4 insanımızın öldüğü yerde birilerini itham etmek gerçekten gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları var, bunları ben dikkate almıyorum" ifadelerini kullandı.