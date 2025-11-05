Domenico Tedesco: Çok net bir 11'imiz yok

"REAL MADRID DE ZORLANDI"

Domenico Tedesco, "Fenerbahçe'nin ilk hedefi şampiyonluk ama son 3 senede Avrupa genetiği de oluştu. Bu konuda ne diyecek? Rakibi Viktoria Plzen de 7 maçta 6 galibiyet aldı. Rakip için de bir değerlendirme yapabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi.

"Sadece takımların adına bakarak, "Bu takım kazanacak" demek kolay olurdu. Takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Fenerbahçe'den önce takımları bu kadar detaylı bilmiyordum ama inceledikten sonra her takımın iyi oyuncuları var. Plzen de her sene uluslararası turnuvada yer alan bir takım. Burada maç kazanılabilir ama zor geçiyor. Real Madrid de burada oynadı ve 4-2 kazandı ama zor geçmişti. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Ama sizin her zaman şunu düşünmemiz gerekiyor, kiminle oynadığınızın bir önemi yok, o takımı detaylı incelemeli ve her şeyinizi vermelisiniz. Tıpkı Zagreb'te olduğu gibi. Orada yüzde yüz değildik ve kaybettik."