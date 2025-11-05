Habertürk
        Domenico Tedesco: Çok net bir 11'imiz yok - Futbol Haberleri

        Domenico Tedesco: Çok net bir 11'imiz yok

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olacakları müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun açıklamaları...

        Giriş: 05.11.2025 - 22:08 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:08
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Viktoria Plzen maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        "3 PUAN İSTİYORUZ"

        Viktoria Plzen ile oynayacakları maçı değerlendiren Tedesco, "Çok önemli bir maça çıkacağız, kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz. Rakibimiz de birkaç hafta önce teknik direktör değiştirdi. Yeni teknik direktörleri ile 5'te 5 yaptılar ve bu süreçte Roma'yı da yendiler. O maça çok iyi bir hazırlık yapmışlardı. Yüksek enerjili bir takım. Bizim için zor olacak ama tek odağımız kazanmak. Bunun için her şeyi yapmak istiyoruz. 3 puan istiyoruz. 3 puan için her şeyi denemeliyiz." dedi.

        "BUNLAR LÜKS PROBLEMLER"

        Forvette kimin oynayacağı konusunda gelen soruya cevap veren deneyimli hoca, "Kimin oynayacağını göreceksiniz. Elimizde opsiyonlar var. Talisca ve En-Nesyri iyi performans gösterdiler. Bunlar bizim için lüks problemler." ifadelerini kullandı.

        "ÇOK NET BİR 11'İMİZ YOK"

        "Kadro istikrarının takımın başarısında etkisi nedir?" sorusuna cevap veren Tedesco "Tabii ki her takımın belirli istikrarı olması gerekiyor. 5-6 oyuncusunun oynamaya uygun olması gerekiyor. Bu ne demek, cezalar oluyor, bazen taze ayak istiyorsunuz. Mesela bu maçta deplasmanda oynayacağız ve taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak, pazar günü de aynı şekilde. İki durumun bir karışımı. Çok net bir 11'imiz yok çünkü çok iyi oyuncularımız var ve rotasyon yapıyoruz. Rotasyon yaptığımızda da kalitemiz düşmüyor." sözlerini sarf etti.

        "REAL MADRID DE ZORLANDI"

        Domenico Tedesco, "Fenerbahçe'nin ilk hedefi şampiyonluk ama son 3 senede Avrupa genetiği de oluştu. Bu konuda ne diyecek? Rakibi Viktoria Plzen de 7 maçta 6 galibiyet aldı. Rakip için de bir değerlendirme yapabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi.

        "Sadece takımların adına bakarak, "Bu takım kazanacak" demek kolay olurdu. Takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Fenerbahçe'den önce takımları bu kadar detaylı bilmiyordum ama inceledikten sonra her takımın iyi oyuncuları var. Plzen de her sene uluslararası turnuvada yer alan bir takım. Burada maç kazanılabilir ama zor geçiyor. Real Madrid de burada oynadı ve 4-2 kazandı ama zor geçmişti. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Ama sizin her zaman şunu düşünmemiz gerekiyor, kiminle oynadığınızın bir önemi yok, o takımı detaylı incelemeli ve her şeyinizi vermelisiniz. Tıpkı Zagreb'te olduğu gibi. Orada yüzde yüz değildik ve kaybettik."

