5 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 5 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş sorusuna yanıt: Bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse uyarız

* New York'un ilk Müslüman Belediye başkan adayı Mamdani, sandıktan zaferle çıktı

* Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding AŞ ile Investco Holding AŞ'ye kayyum atandı

* UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'la karşı karşıya gelecek

* Faruk Peker, rol aldığı 'Mitoloji Mafyası' adlı sinema filminin afişinde fotoğrafının olmamasından dolayı yapımcı şirkete dava açacağını açıklamıştı. Peker'in sahneleri filmden çıkarıldı

* 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Kurayla 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlendi. Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek