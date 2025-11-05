Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması | Son dakika haberleri

        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Sındırgı'da yaşanan depremin ardından bölgenin "Genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak belirlendiği duyuruldu

        Giriş: 05.11.2025 - 17:22 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:45
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur, Sındırgı'da yaşanan depremin ardından bölgenin "Genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Uygur, hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlandığını ve tüm imkânlarla sahada çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

        İHA'nın haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

        "22 bin 616 binada, 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada, 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 milyon lira kaynak sağladık. Sındırgı Belediyesi'ne 2 milyon 500 bin lira acil yardım ödeneği, 7 muhtarlığa 35 bin lira, 107 haneye 2 milyon 140 bin lira taşınma yardımı, 60 haneye 6 milyon 600 bin lira taşınma ve barınma desteği, 2 haneye 104 bin lira eşya yardımı, 167 aileye ise toplam 8 milyon 740 bin lira nakdi destek sağlandı."

        Konteyner kurulumlarına ilişkin de bilgi veren Uygur, "293 başvurunun tamamı değerlendirildi. Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu. Bigadiç'e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi. Kültür Caddesi'nde 11 adet 450 metrekarelik prefabrik iş yeri alanının zemini hazırlandı" dedi.

        Ayrıca cami alanlarına 112 metrekarelik çok amaçlı çadırların, Şerifpaşa ve Sanayi Camii için ise 400 metrekarelik prefabrik mescitlerin kurulumunun sürdüğünü ifade etti. Üreticilere de destek verildiğini belirten Uygur, 25 hayvan çadırından 18'inin teslim edildiğini söyledi. Belgin Uygur, 10 Ağustos günü meydana gelen depremin ardından da Sındırgı ve Bigadiç'te yapılan çalışmalara değinerek, "385 köy evi, 135 konut, 11 iş yeri ve 1 caminin temel atma törenini Bakanımız Murat Kurum ile birlikte gerçekleştirmiştik. O süreçte 100 depremzede ailemizi hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

        Uygur, devletin tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, "Afetin izleri tamamen silinene kadar bölgedeki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

        AFAD'DAN AÇIKLAMA

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak belirlendiği duyuruldu.

        AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "27 Ekim 2025 tarihinde Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli inceleme ve tespitler yapılmış olup, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’a istinaden AFAD Başkanlığı tarafından 1 Kasım 2025 tarihinde alınan karar ile Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak belirlenmiştir" denildi.

