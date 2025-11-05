İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Deneyimli oyuncu, paylaşımında hem sürece ilişkin kişisel duygularını aktardı hem de çıkan iddialara yanıt verdi.

"Buradan size özel hazırlanmış bir metin atmak yerine kendi düşüncelerimi ve duygularımı yazacağım. Siz daha fazlasını hak ediyorsunuz buna inanıyorum. Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım sakatlığıma ve aileme odaklandım. İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsaade etmedim.

REKLAM

Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde.

Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum.

Benim Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil.

Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım.

Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür her şey takımımız adına iyi gidiyor.

Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor

Bundan sonra buradan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım

Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor

Bundan sonra buradan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım.