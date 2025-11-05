Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu! - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!

        Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden bozdu. Milli futbolcu, yaşanan süreci anlatırken, hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 19:19 Güncelleme: 05.11.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Deneyimli oyuncu, paylaşımında hem sürece ilişkin kişisel duygularını aktardı hem de çıkan iddialara yanıt verdi.

        İrfan Can Kahveci'nin açıklaması şu şekilde:

        "Buradan size özel hazırlanmış bir metin atmak yerine kendi düşüncelerimi ve duygularımı yazacağım. Siz daha fazlasını hak ediyorsunuz buna inanıyorum. Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım sakatlığıma ve aileme odaklandım. İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsaade etmedim.

        REKLAM

        Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde.

        Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum.

        Benim Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil.

        Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım.

        Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür her şey takımımız adına iyi gidiyor.

        Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor

        Bundan sonra buradan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım

        Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor

        Bundan sonra buradan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım.

        Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu.

        Ne kadro dışı dönemimde ne de daha öncesinde gazetecilere haber verecek bir insan değilim hiç de olmadım. Ben tüm itibarımı koyuyorum ortaya aksini iddia eden bir kişi bile varsa ondan da aynı duruşu görmek istiyorum. Bu dönemde halimi hatırımı soran sevdiğim insanlara ve gazetecilere bile cevap atmadım yanlış anlaşılmalar olmaması için.

        Şu anda tek önemsediğim şey ekmek yediğim ve gönül verdiğim kulübümün başarısı benim katkı veremediğim şekilde olsa bile iyi günler geçiriyor olmamız mutlu ediyor. Fenerbahçeliliğimin tartışılması beni çok üzüyor ve bilinsin ki saha içinde ya da dışında hatalar yapıyorsam da hepsi Fenerbahçe daha iyi olsun diye verdiğim kararlardan. Tek odaklandığım şey kendimi hazır tutup yeniden Fenerbahçe forması giyeceğim günlerin gelmesi ve futbola dönebilmek.

        Bu süreçte yanlış anlaşılmalardan dolayı bile olsa hayal kırıklığına uğramış tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Beni her süreçte destekleyen herkese teşekkür ederim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?