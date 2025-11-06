Kayseri'de, acı olay Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. A.Y.B. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin’e (14) çarptı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

3 gün önce doğum günü olduğu öğrenilen Buğlem Berra Alptekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alptekin’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü, otomobilin sürücüsü A.Y.B. ise gözaltına alındı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Alptekin’in havaya savrulduğu görüldü.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Alptekin'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak General Emir Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Tarman Camii'ne getirildi.

Cenazeye Buğlem Berra'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Alptekin, kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.