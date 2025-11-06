Habertürk
Habertürk
        Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum - Futbol Haberleri

        Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Temsilcimizin aldığı başarılı sonucun ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        Giriş: 06.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:35
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle kazandı.

        2

        "Hat-trick" yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

        3

        Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadığı ligde 9 puanla 9. sıraya yükseldi.

        4

        Temsilcimizin aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        5

        1. İngiltere - 100.227

        6

        2. İtalya - 88.658

        7

        3. İspanya - 82.578

        8

        4. Almanya - 79.116

        9

        5. Fransa - 71.534

        10

        6. Hollanda - 63.866

        11

        7. Portekiz - 60.466

        12

        8. Belçika - 56.550

        13

        9. TÜRKİYE - 46.400

        14

        10. Çekya - 42.300

        15

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

