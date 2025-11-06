Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Temsilcimizin aldığı başarılı sonucun ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle kazandı.
"Hat-trick" yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadığı ligde 9 puanla 9. sıraya yükseldi.
Temsilcimizin aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
1. İngiltere - 100.227
2. İtalya - 88.658
3. İspanya - 82.578
4. Almanya - 79.116
5. Fransa - 71.534
6. Hollanda - 63.866
7. Portekiz - 60.466
8. Belçika - 56.550