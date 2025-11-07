Şanlıurfa'da olay, Gülabibey Mahallesi 31. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup, bir evde karşı karşıya geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

AA ve İHA'daki habere göre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Örnik adlı kişinin başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda, çatışma sırasında olay yerinde bulunan 8 kişi, kısa sürede tespit edilerek saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.