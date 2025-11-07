TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Karahan sunumunda 2025 yılı enflasyon tahmin aralıklarının yüzde 31-33 olduğunu bildirdi. Bir önceki raporda 2025 yılı için tahmin aralığı yüzde 25-29 olarak açıklanmıştı. 2026 için bir önceki raporda açıklanan yüzde 13-19'luk tahmin aralığında ise değişikliğe gidilmedi.

İşte Karahan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız.

-Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti.

-Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengelenen seyir devam ediyor.

-Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyretmektedir.

-Kapasite kullanım oranı aktivitedeki yavaşlamayı teyit etmektedir.

-İşgücü piyasasına dair geniş kapsamlı bir veri setine dayanan Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi, üçüncü çeyrekte artış göstermekle birlikte, zayıf seyrini sürdürüyor.

-Satış ve tüketim göstergeleri üçüncü çeyrekte, yurt içi talepte ivme kaybının sürdüğüne işaret ediyor. "DEZENFLASYONİST GÖRÜNÜMÜN KORUNACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ" -Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üçüncü çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. -Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz. -2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını öngörüyoruz. "ENFLASYON GIDA FİYATLARININ ETKİSİYLE TAHMİN ARALIĞIMIZIN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ" -Son iki ayda enflasyon, gıda fiyatlarının da etkisiyle tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti. -Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor. -Para politikasında sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız. -Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz.

-Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrediyor. "KİRA ENFLASYONU SON AYLARDA YAVAŞLADI" -Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı. -Önceki Rapor dönemine kıyasladığımızda ise 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz. -Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz. -Sıkı parasal duruşu makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekliyoruz. -Mevduat faizinin seviyesi, TL’ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor. -Finansal sistemde TL varlıkların payı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor. "KKM BAKİYESİ 4 MİLYAR DOLARIN ALTINA GERİLEDİ" -2023 Ağustos’ta 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesi 4 milyar ABD dolarının altına geriledi. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı. Bu yılın sonuna doğru, KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak.