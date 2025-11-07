Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Sürücü, annesi ve yengesi öldü! Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!

        Gaziantep'te kamyona arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren 65 yaşındaki annesi Rahime ve 53 yaşındaki yengesi Cemile Akkurt ile yaşamını yitiren 43 yaşındaki sürücü Nuri Akkurt'un, umreden dönen eşini karşılamak amacıyla havalimanına gittikleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 08:52 Güncelleme: 07.11.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te yürek yakan kaza, önceki gece saat 22.00 sıralarında Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Nuri Akkurt (43) yönetimindeki otomobil aynı yöne giden A.Ç. idaresindeki mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı.

        DİĞER SÜRÜCÜLER KAZAYI BİLDİRDİ

        DHA'daki habere göre yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki anne Rahime Akkurt.
        Kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki anne Rahime Akkurt.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekibi yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt (65) ve yengesi Cemile Akkurt’un (53) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        43 yaşındaki sürücü Nuri Akkurt.
        43 yaşındaki sürücü Nuri Akkurt.

        EŞİNİ KARŞILAMAYA GİDİYORMUŞ

        Otomobil sürücüsü Nuri Akkurt'un umreden dönen eşini karşılamak için annesi ve yengesiyle havalimanına giderken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

        KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Ölen 3 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Alman hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü
        Alman hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin