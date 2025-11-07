İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'a kısa süre içinde yağış olmaması halinde gelecek ay itibarıyla kentte su kesintilerine gidileceğini bunun yetersiz olması durumunda ise Tahran'ı tahliye etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

İtimad gazetesinin haberine göre, Pezeşkiyan, ülkenin batısındaki Senendec kentini ziyareti sırasında katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin konular hakkında konuştu.

Pezeşkiyan, İran'daki kuraklıktan kaynaklı su krizine değinerek, "İran şu anda yağış ve su kaynaklarının yetersizliği gibi doğal krizlerle karşı karşıya ve bu krizler ciddi sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Su ve enerji kullanımında tasarruf ve daha iyi bir yönetime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, özellikle Tahran'daki su sorununun alarm verdiğine işaret etti. Pezeşkiyan, "Yağmur yağmazsa, gelecek aydan itibaren Tahran'da su kısıtlamasına gitmemiz gerekir. Bundan sonra da yağmur yağmazsa, suyumuz kalmayacak ve Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız." diye konuştu.

TAHRAN'DAKİ SU KRİZİ

Tahran'a en büyüğü Emir Kebir Barajı olmak üzere Lar, Mamlu, Emir Kebir, Talikan ve Latyan adlı beş baraj tarafından su sağlanıyor.