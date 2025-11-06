Habertürk
        Yapay zekayla gardiyana rüşvet tuzağı: 2 tutuklama

        Yapay zekayla gardiyana rüşvet tuzağı: 2 tutuklama

        Denizli'nin Bozkurt ilçesinde rüşvet iddiaları soruşturmasında, Hülya T. ile sevgilisi Enes B.'nin infaz koruma memurundan intikam için yapay zekâyla sahte içerikler ürettiği belirlendi; iki şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 06.11.2025 - 19:58
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kurumda görevli kadın infaz koruma memurunun rüşvet aldığına yönelik sosyal medya paylaşımları sonrası başlatılan soruşturmada, Hülya T.'nin hakkında tutanak tutan memurdan intikam almak için sevgilisi Enes B. ile yapay zekayla sahte içerikler ürettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden Hülya T. ile Enes B. tutuklandı.

        CİMER'E GÖNDERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Olay, Bozkurt Kadın Cezaevi’nde meydana geldi. Sosyal medyada, kurumda görevli kadın infaz koruma memurunun, açık cezaevinde kalan kadın hükümlülerin yakınlarından, kapalı cezaevine gönderilmemeleri karşılığında para istediği iddia edildi. Paylaşımlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan incelemede, açık cezaevinde kalan Hülya T.’nin olumsuz davranışları nedeniyle kapalı cezaevine gönderildiği, bunun üzerine kendisi hakkında tutanak tutan memurdan intikam almak amacıyla sevgilisi Enes B. ile plan yaptığı belirlendi. Bilişim suçlarından sabıkası bulunan Enes B.’nin yapay zeka kullanarak rüşvet görüntüsü oluşturduğu, bu içerikleri sosyal medyada paylaştığı ve CİMER’e de gönderdiği tespit edildi. İkilinin, oluşturdukları sahte içeriklerle memuru tehdit edip şantajda bulundukları belirlendi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Olayla ilgili 3 Kasım’da Denizli, Aydın ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda Hülya T., Enes B. ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hülya T. ile Enes B. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        #Denizli
        #yapay zeka tuzak
        #haberler
