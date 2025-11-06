Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İlim erbabımız bilginin peşinde koşmuştur. Kütüphanecilik anlamında 1300 yıllık çok köklü bir geçmişimiz var. Bu alanda ciddi bir birikim sahibiyiz. Kitap ve alim hep merkezimizde yer aldı.

Gerek camii gerekse vakıf ve medrese kütüphanelerimiz hem dini ilimlerde hem pozitif bilimlerde güvenilir bilgilin temel kaynakları oldu. İlme ne zaman hak ettiği kıymeti vermişsek dünya tarihine geçen en büyük başarılarımızı o zaman elde ettik.

REKLAM

Ne yazık ki zengin müktesebatımızı Cumhuriyetimizi maziden kopuş olarak gören tek parti yıllarında değerlendiremedik. Genç nesillerin kendi kökleriyle bağı zayıflatıldı. Evlatlarımız medeniyet değerlerine yabancılaştırıldı. Koca bir nesil ne şarklı ne garklı olabildi. İki arada bir derede savruldu.

Eşsiz kaynaklarla bezeli kütüphanelerimiz tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamalarından dolayı merhum Cemil Meriç'in benzetmesiyle birer tuğla yığınına dönüştü.