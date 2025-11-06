Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi: Dünyanın en sıcak noktası Dallol çölü!

        Saf asidin içinde yaşam! Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi: Dünyanın en sıcak noktası Dallol çölü!

        Dünya üzerinde yaşamın imkânsız sanıldığı bir yerde, bilim insanları hayatın en dayanıklı hâline rastladı. Etiyopya'daki Dallol, saf asitte yaşayan mikroorganizmalarla bilim tarihine geçti!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 07:30 Güncelleme: 06.11.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cehennem gibi sıcak, asit dolu ve nefes almanın bile imkânsız olduğu bir yer… Ama yine de yaşam orada, Dallol’un kaynayan renkleri arasında gizleniyor...

        2

        CEHENNEMİ ANDIRAN BİR YER

        Etiyopya’nın kuzeydoğusundaki Dallol, gezegenimizin “yaşanmaz” olarak tanımlanan yerlerinden biri.

        3

        Yıl boyunca ortalama sıcaklık 45°C’nin üzerinde seyrediyor, bazı günlerde ise 55°C’ye kadar çıkıyor. Kaynayan asit havuzları, sülfür dumanları ve turuncu-yeşil renkli gölcükleriyle bu alan, bir doğa harikasından çok başka bir gezegeni andırıyor.

        4

        Dallol, deniz seviyesinden 125 metre aşağıda bulunan Danakil Çöküntüsü’nün bir parçası. Bu bölge, aynı anda hem dünyanın en sıcak hem de en düşük rakımlı kara noktası olma özelliğini taşıyor. Yeryüzünde hayatın sürdüğü en uç noktalardan biri olarak kabul ediliyor.

        5

        BİLİMİN TABULARINI YIKAN KEŞİF

        Uzun yıllar boyunca bilim insanları, bu koşullar altında hiçbir canlının yaşayamayacağını düşünüyordu. Ancak 2016’da İspanyol ve Etiyopyalı araştırmacılardan oluşan bir ekip, Dallol’un asidik gölcüklerinden aldığı örnekleri mikroskop altında incelediğinde şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı: Yaşam vardı.

        6

        Yapılan analizlerde, pH değeri sıfıra yakın olan, yani neredeyse saf asit sayılabilecek sularda mikroskobik organizmaların yaşadığı doğrulandı. Bu mikroorganizmalar, “ekstremofil” olarak bilinen ve aşırı koşullara dayanıklı canlı türlerinden. Yüksek asit oranına, tuzluluğa ve sıcaklığa rağmen hayatta kalabiliyorlar.

        7

        MARS’A AÇILAN BİR PENCERE

        Bu keşif, yalnızca Dünya’daki yaşam anlayışını değil, aynı zamanda uzay araştırmalarını da derinden etkiledi. Bilim insanları, Dallol’un kimyasal yapısının Mars yüzeyine oldukça benzediğini belirtiyor. Bu nedenle burada bulunan yaşam formları, başka gezegenlerde olası canlıların varlığına dair önemli ipuçları sunuyor.

        8

        NASA’dan astrobiyolog Felipe Gómez’e göre, “Dallol’daki yaşam, Mars’ta ya da Jüpiter’in uydularında var olabilecek canlı türlerini anlamamız için bir laboratuvar görevi görüyor.”

        9

        YAŞAMIN SINIRLARI YENİDEN TANIMLANIYOR

        Dallol’da yapılan bu keşif, “yaşamın sınırları” konusundaki tanımlarımızı yeniden şekillendiriyor. Çünkü saf asitte, kaynar suda bile yaşam bulunabiliyorsa, evrende yaşamın olasılığı çok daha geniş olabilir.

        10

        Bilim insanları, bu mikroorganizmaların nasıl enerji ürettiğini ve DNA’larını aşırı koşullardan nasıl koruduğunu araştırmaya devam ediyor. Elde edilen veriler, hem Dünya’daki ekstrem ekosistemleri anlamamıza hem de uzayda yaşam arayışına ışık tutacak nitelikte.

        Kaynak: BBC, Earth Observatory, Journeys By Design

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        ABD nükleer silah testleri yapacak
        ABD nükleer silah testleri yapacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum