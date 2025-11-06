Dallol, deniz seviyesinden 125 metre aşağıda bulunan Danakil Çöküntüsü’nün bir parçası. Bu bölge, aynı anda hem dünyanın en sıcak hem de en düşük rakımlı kara noktası olma özelliğini taşıyor. Yeryüzünde hayatın sürdüğü en uç noktalardan biri olarak kabul ediliyor.