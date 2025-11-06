Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 6 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Çanakkale, iç Ege ile Ege'nin güney kesimleri, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneybatı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

        Giriş: 06.11.2025 - 07:19 Güncelleme: 06.11.2025 - 07:19
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Bulutlu 14°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 18°

        İzmir

        Güneşli 21°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 17°

        Bursa

        Bulutlu 16°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Güneşli 14°

        Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 19°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 22°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 32°C

        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 28°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 29°C

        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 22°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 19°C

        Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 19°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        SİNOP °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 24°C

        Az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 25°C

        Az bulutlu

        MARDİN °C, 24°C

        Az bulutlu

        SİİRT °C, 24°C

        Az bulutlu

