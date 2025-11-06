Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

İstanbul Bulutlu 14° Ankara Kısmen Güneşli 18° İzmir Güneşli 21° Antalya Güneşli 25° Trabzon Parçalı bulutlu 17° Bursa Bulutlu 16° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 24° Gaziantep Güneşli 23° Ağrı Güneşli 14°

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 19°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 22°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 23°C Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 32°C Az bulutlu ANTALYA °C, 28°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 29°C Az bulutlu ISPARTA °C, 22°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 19°C Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 20°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı NEVŞEHİR °C, 19°C Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. BOLU °C, 21°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu SİNOP °C, 21°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. AMASYA °C, 20°C Parçalı bulutlu