        Rekorların adamı Victor Osimhen!

        Rekorların adamı Victor Osimhen!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Victor Osimhen'in golleriyle Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Bu mücadeleyi de boş geçmeyen Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu geliştirdi. Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen, aynı zamanda Burak Yılmaz'dan bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

        Giriş: 06.11.2025 - 01:09 Güncelleme: 06.11.2025 - 01:27
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda bu gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı.

        2

        Osimhen, 59. dakikada Leroy Sane’nin sağ taraftan ortasında kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, 66 ve 78. dakikalarda da penaltıdan rakip fileleri havalandırdı.

        3

        DEVLER LİGİ'NDE İLK HAT-TRICK

        Victor Osimhen böylece sarı-kırmızılılarla üst üste 8 Avrupa kupası maçında gol atarken, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk kez hat-trick yapma sevinci yaşadı.

        4

        BURAK YILMAZ'DAN SONRA İLK KEZ!

        26 yaşındaki futbolcu ayrıca Burak Yılmaz'dan sonra Galatasaray formasıyla Avrupa’da hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

        5

        Bu maçla birlikte Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını da 6’ya çıkardı.

        6

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE!

        26 yaşındaki futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sonunda gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Osimhen'i, 5'er gollü Kylian Mbappe, Harry Kane ve Erling Haaland takip ediyor.

        7

        Trendyol Süper Lig’de de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu toplamda 9 gole ulaştı.

