ABD nükleer silah testleri yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin nükleer silah denemelerine başlayacağını duyurdu.

Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunan Trump, ilk döneminde nükleer silahların yenileme ve güncellemesinin gerçekleştirildiğini ifade ederken, Savunma Bakanlığına nükleer silah denemelerine başlanması için talimat verdiğini dile getirdi.

ABD Başkanı, diğer ülkelerin de nükleer deneme programları olduğuna dikkat çekerken, testlerin eşit temelde gerçekleşeceğini söyledi.

PUTİN'İN NÜKLEER DENEMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son açıklamasında nükleer denemeler için hazırlık çalışmalarının yapılması talimatı verdiğini ifade etmişti.

Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'na bağlı kaldığını ve bu antlaşmadan çekilmeyi planlamadığını belirterek şöyle konuştu:

"2023'te Federal Meclise hitabımda, ABD veya diğer antlaşma tarafı ülkelerinin nükleer deneme yapmaları durumunda, Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını söylemiştim. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servis ve ilgili sivil kurumlara, konuyla ilgili ek bilgi toplama, Güvenlik Konseyi düzeyinde analiz yapma ve nükleer silah denemelerine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması konusunda teklifler sunma talimatını veriyorum."

"Nükleer denemeler için hazırlıklara başlanmasını uygun buluyorum" Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ABD'nin stratejik silahlarını hızla modernize ettiğini ve bu yönde yeni füze sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptığını belirtti. Washington'un ayrıca stratejik füze savunma sistemi olan "Altın Kubbe"nin oluşturulmasına yönelik planı hayata geçirmeye başladığını dile getiren Belousov, ABD'nin daha önce Anti-Balistik Füze Antlaşması, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ve Açık Semalar Antlaşması'ndan çekildiğini anımsatarak şunları kaydetti: "Dolayısıyla ABD, dünyadaki küresel stratejik istikrar sistemini yıkmak için nükleer deneme yasağından vazgeçebilir. ABD'nin nükleer denemeler yapma yönündeki planları, Rusya için askeri tehlike seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için her türlü şart ve koşulda düşmana zarar verebilecek nükleer potansiyelimizi desteklemeliyiz. Böylece tam ölçekli nükleer denemelerin yapılması için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğu kanaatindeyim." Bakan Belousov, Rusya'ya bağlı Novaya Zemlya (Yeni Toprak) takımadalarında bulunan poligondaki güçlerin nükleer denemeler için hazırlıklı olduğunu söyledi.