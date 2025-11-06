Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!

OSIMHEN SÖZLERİ

"Victor Osimhen ile olmaktan mutluyuz. Yazın bir hayaldi ama bu hayali gerçekleştiren insanlar var. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu ve bütün yönetime teşekkür etmek lazım. Belki de hayal edemeyeceğimiz bir oyuncuyu bonservisi ile aldık. Bu da Galatasaray'ın hedeflerini, ne seviyede olduğunu gösteriyor. Sportif başarı çok önemli, hedefimiz Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamak."