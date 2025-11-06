Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Korku ve merak arasında bir yolculuk: Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!

        Korku ve merak arasında bir yolculuk: Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!

        Yeryüzünde öyle bölgeler var ki, en deneyimli gezginler bile oraya ayak basmadan önce iki kez düşünür. Zehirli yılanların hüküm sürdüğü adalardan ölümcül sıcaklıklara, görünmez gazlardan patlamaya hazır yanardağlara kadar bu noktalar, doğanın ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor. İşte dünyanın en tehlikeli 10 bölgesi ve onları ölümcül kılan nedenler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        10. HAİTİ (KARAYİPLER)

        Yıkıcı depremler, kasırgalar, kırılgan altyapı ve yoksulluk birleşince Haiti, doğa ve insan kaynaklı felaketlerin en yoğun yaşandığı ülkelerden biri haline geldi. Seyahat uyarı listelerinde hâlâ üst sıralarda yer alıyor.

        2

        9. LAKE NYOS (KAMERUN)

        1986’da gölden aniden yükselen karbondioksit bulutu, 1.700’den fazla kişiyi boğarak öldürdü. Bugün degazifikasyon sistemleri kurulmuş olsa da bilim insanları gaz birikiminin yeniden ölümcül hale gelebileceği uyarısını yineliyor.

        3

        8. BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ (ATLANTİK OKYANUSU)

        Resmî verilere göre anomali iddiaları abartılı olsa da ani fırtınalar, güçlü manyetik alanlar ve deniz trafiği karışımı, tecrübesiz denizciler için ölümcül hatalara yol açabiliyor. Efsanelerle örülü gizemi hâlâ sürüyor.

        4

        7. NORTH SENTINEL ISLAND (HİNDİSTAN)

        Yüzyıllardır dış dünyayla teması reddeden Sentinel kabilesi, adaya yaklaşan herkesi saldırgan biçimde uzaklaştırıyor. Hint hükümeti bölgeyi tamamen yasakladı; adaya izinsiz girmek hem yasal hem fiziksel olarak ölümcül.

        5

        6. DANAKİL ÇÖLÜ (ETİYOPYA)

        “Yeryüzünün cehennemi” olarak anılan Danakil, 50 °C’yi aşan sıcaklıkları, tuz düzlükleri ve lav akıntılarıyla insan dayanımının sınırlarını zorluyor. Göz kamaştırıcı renkleriyle fotoğrafçılar için cazip olsa da uzun süreli kalışlar hayati risk taşıyor.

        6

        5. DALLOL JEOTERMAL ALANI (ETİYOPYA)

        Renkli göletleriyle büyüleyici görünen bu alan, asidik sular, toksik gazlar ve kırılgan kabuklarıyla ölümcül bir tuzak. Yüksek sıcaklık ve sülfür buharı, birkaç dakika içinde bilinç kaybına neden olabiliyor.

        7

        4. SNAKE ISLAND (BREZİLYA)

        Brezilya açıklarındaki Ilha da Queimada Grande, yani “Yılan Adası”, metrekare başına birden fazla zehirli yılan düşen nadir bölgelerden. Golden lancehead türü, adaya izinsiz girişleri imkânsızlaştırıyor. Ada, Brezilya donanması tarafından tamamen kapalı tutuluyor.

        8

        3. DEATH VALLEY (ABD)

        Kavurucu sıcaklıklarıyla bilinen Death Valley, 56 °C’ye varan rekorlarıyla “yaşanamaz vadi” unvanını koruyor. Gölgelenme eksikliği ve susuzluk, birkaç kilometrelik yürüyüşleri bile ölümcül hale getiriyor.

        9

        2. OYMYAKON (RUSYA)

        Dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak bilinen Oymyakon’da sıcaklık -55 °C’ye kadar düşüyor. Donma, altyapı arızaları ve yakıt sıkıntısı burada sıradan tehlikeler. Basit bir araç arızası bile ölümle sonuçlanabiliyor.

        10

        1. MOUNT SINABUNG (ENDONEZYA)

        2010’dan bu yana aralıklı patlamalarla çevresini defalarca tahliye ettiren yanardağ, piroklastik akıntılar ve yoğun kül yağışlarıyla yerleşim alanlarını yok etti. Uyarı seviyesi sürekli yüksek; bilim insanları bölgeyi “yaşayan bir tehdit” olarak tanımlıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum