Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!

        Kastamonu'da, 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama kurtarma çalışmasının 3. gününde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştüğü için çalışmalara ara verildi. Anne ve ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 07:36 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı (5), yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arıyor.

        ARAZİ ENGEBELİ VE ORMANLIK

        AA'daki habere göre AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla ve havadan arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik etti.

        KÖSEALİ KÖYÜ'NE YOĞUNLAŞILDI

        Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyü yakınlarında çalışmalarını sürdürdü.

        GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

        Havanın kararması ve görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle verilen arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlanacağı bildirildi.

        SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Kaybolan kadın ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

        AYNI NOKTADAN BİR DAHA GEÇTİLER

        Görüntülerde, Bozkurt ilçesi tarafından saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlunun yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtiği görülüyor.

        "BENZER BİR DURUM YAŞANMAMIŞTI"

        Helvacı'nın kardeşi Hüseyin Hıra gazetecilere, kardeşinin bir sıkıntısı olmadığını söyledi. Bölgede sisin etkili olmaya başladığını anlatan Hıra, "Neden veya nasıl kaybolduğu yönünde hiçbir fikrim yok. Şimdiye kadar kardeşimin buna benzer bir kaybolması ya da evden ayrılması olmadı" dedi.

        "UMUDUMUZU YİTİRİYORUZ"

        Bozkurt ilçe merkezinden arama yapılan Köseali köyünün arasının yaklaşık 20 kilometre olduğuna işaret eden Hıra, şunları kaydetti:

        "5 yaşındaki çocuğuyla buralara kadar nasıl yürüdü, bilemiyorum. Yürüyerek buralara gelmiş midir? Bilemiyorum. Bir araca binse haber olur, bizlere illa ki haberi ulaştırılır. Birisi çıkıp, 'Ben araca aldım, şuradan aldım, buraya götürdüm' derdi. Kaybolduğunu duymayan kalmadı. Umudumuzu yitirmiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, herkes burada kardeşimi arıyor."

        YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

        Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kastamonu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması