        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu

        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sığınak Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. 'Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeli' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre alışveriş merkezleri ile bölge, genel ve ticari otoparkların tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan bodrum katlarındaki otopark alanlarının sığınak vasfında projelendirilmesi ve yapılması zorunlu kılındı. Yeni yapılacak 5000 kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyum ve kapalı spor tesislerinde de sığınak şartı getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 07.11.2025 - 09:46
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sığınak Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

        Türkiye'nin sığınak yönetmeliğinde; nüfus artışı ve şehirleşme gibi çağın şartları göz önünde bulundurularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonu sonucunda güncellemeye gidildi.

        'Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeli' bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre yeni yapılacak 5000 kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyum ve kapalı spor tesislerinde sığınak aranırken, mevcuttaki 5000 kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyumların bodrum katları var ise sığınak olarak kullanılabilecek rezerv alanlar tespit edilerek sığınak olarak düzenlenmesi karalaştırıldı.

        Alışveriş merkezleri ile bölge, genel ve ticari otoparkların tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan bodrum katlarındaki otopark katlarının sığınak vasfında yapılması zorunluluğu getirildi. Mevcutların ise en geç 31 Aralık 2028'e kadar sığınak kullanımına uygun hale getirilmesi de zorunlu olacak.

        Toplam bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlar, yatak sayısı 50'den fazla olan yurt, koğuş, otel ile diğer konaklama tesisleri, yatak sayısı 25'ten fazla olan engelli, yaşlı, çocuk sürekli bakımevleri, yataklı sağlık tesisleri, emsal hesabına konu alanı 2000 metrekareden fazla olan her türlü imalat ve sanayi tesislerinde sığınak yapılması zorunlu olacak. Resmi yapılardan emsal hesabına dahil alanı 1000 metrekare ve üzeri olan tüm yapılara sığınak yapma zorunluluğu getirildi.

        Yönetmelik kapsamında eğitim yapılarında sığınak yapımına da ekstra şartlar eklendi. Bina içinde kalacak olan sığınakların, tavan döşemesinin en az 20 cm ve duvarları en az 30 cm kalınlığında betonarme olarak inşa edilmesi zorunlu olacak.

        Konuya yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğimizle; millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        METROLAR VE MİLLET BAHÇELERİNE DE DÜZENLEME

        Yeni yapılacak olan metro hattı tünellerinin planlama dahilinde genel sığınak vasfında olacak şekilde projelendirilmesi, mevcutların ise eksikliklerinin giderilerek sığınak vasfında olacak şekilde düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.

        Şehirlerin nefes alma noktası konumunda olan millet bahçelerinden yüzölçümü 15.000 m2 ve üzerinde olanlarda bahçe alanının yüzde 3'ünden az olmamak şartıyla girişleri kamuflajlı olacak şekilde yeraltında genel sığınak yapılacak.

        1 YIL İÇİNDE DENETLENECEK

        Yönetmeliğe getirilen geçici madde ile ilgili idaresi tarafından mevcutta bulunan tüm özel veya genel sığınakların en geç 1 yıl içerisinde denetimlerinin tamamlanması, kullanıma hazır halde olmadığı tespit edilen sığınakların yönetmeliğin 14. maddesine göre işlem yapılarak mevzuata uygun hale getirilmesi de ayrıca zorunlu tutuldu.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

