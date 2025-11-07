Alman hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürmekten suçlu bulundu

Getty Images

Almanya'da bir hemşire, "iş yükünü hafifletmek amacıyla" 10 hastayı öldürmek ve 27'sini de öldürülmeye teşebbüsten suçlu bulunarak müebbet hapse mahkum edildi.

İsmi açıklanmayan adam, gece vardiyalarında çoğunlukla yaşlı hastalara ağrı kesici veya sakinleştirici iğne yapmakla suçlandı.

Mahkeme kayıtlarına göre cinayetler Aralık 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'nın batısındaki Würselen kentindeki bir hastanede işlendi.

Çoğunlukla yatalak hastalarla ilgilenen hemşirenin, geçmişindeki başka olası suçlara ilişkin de araştırma başlatıldı.

Fransız AFP ajansına göre, 2007 yılında hemşirelik eğitimini tamamlayan adam, 2020'den bu yana Würselen'deki hastanede çalışıyordu.

Mahkemede, hemşirenin yüksek ilgiye ihtiyaç duyan hastalardan "rahatsız" olduğu ve onlara empati göstermediği savunuldu.

Savcılar hemşireyi "tanrıyı oynamakla" suçladılar. Gece vardiyalarındaki iş yükünü azaltmak amacıyla hastalara yüksek dozda morfin ve bir tür sakinleştirici olan midazolam enjekte ettiğini iddia ettiler.