        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 02:02 Güncelleme: 07.11.2025 - 02:02
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        "3 NET POZİSYONUMUZ VARDI, ATAMADIK"

        Büyük bir mücadele oldu, sahanın her yerinde adam adama mücadele vardı. Forvetlere direkt oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve üç net pozisyonumuz vardı, atamadık. Birini atsak kazanacaktık.

        "VERMEDİYSE PENALTI DEĞİLDİR"

        Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerek. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha iyi olur. Hakem baskı altında mıydı? Bunu bilmiyorum. Beşiktaş maçında baskı çok yüksekti ama burada baskı yoktu. Burada baskı hissediyorsa, bu işi yapmamalı. Penaltı için diyecek bir şeyim yok, vermediyse penaltı değildir.

        "KEREM YORGUNDU, OYNATMADIM"

        Kerem Aktürkoğlu yorgundu, bu yüzden oynatmadım. Şimdiden 20 maç oynadı, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da sürekli oynuyor. Yorgun olduğunu düşündüm. Beşiktaş maçında yapmayacağı top kayıplarını yaptı, bence yorgundu. Hep aynı oyuncularla oynayacaksak, 8 futbolcumuzu satmamız lazım.

        "DURAN ŞU ANDA 90 DAKİKAYA UYGUN DEĞİL"

        Forvet oyuncularımız da ellerinden geleni yapıyorlar. Antep'te Talisca 2 gol attı, En-Nesyri 2 gol attı. Bazen istediğiniz olmaz ve forvet oyuncuları gol atamaz. Elimizde başka çözüm yok, 3 günde 1 maç yapıyoruz. Jhon Duran iyi bir gelişim sergiliyor. Ne zaman 11'de başlayabilir, bilmiyorum. Atletik performans hocalarıma ve sağlık ekibime güveniyorum. Şu an 90 dakika oynamaya uygun olmadığını söylediler. 30-35 dakika oynaması gerektiğini söylediler. Kolombiya Milli Takımı'na giderse orada da biraz daha fazla oynar ve iyi olur. Gitmezse de bizimle çalışır, bu da iyi olur. Milli aradan sonra Duran daha fazla oynayacak.

        "HEDEFİMİZ İLK 8"

        UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimiz ilk 8 ama bu zor mu bilmiyorum. Hesap yapmıyorum, maç maç, bakıyoruz. Ferencvaros'u kazanırsak şansımız artacak.

        "GENİŞ BİR KADROMUZ VAR"

        Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından da memnunum. Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'ye şans verdik. Geniş bir kadromuz var, zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor.

