Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"3 NET POZİSYONUMUZ VARDI, ATAMADIK"

Büyük bir mücadele oldu, sahanın her yerinde adam adama mücadele vardı. Forvetlere direkt oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve üç net pozisyonumuz vardı, atamadık. Birini atsak kazanacaktık.

"VERMEDİYSE PENALTI DEĞİLDİR"

Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerek. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha iyi olur. Hakem baskı altında mıydı? Bunu bilmiyorum. Beşiktaş maçında baskı çok yüksekti ama burada baskı yoktu. Burada baskı hissediyorsa, bu işi yapmamalı. Penaltı için diyecek bir şeyim yok, vermediyse penaltı değildir.