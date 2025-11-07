Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı | Son dakika haberleri

        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2022 yılında lise öğrencisi 15 yaşındaki Kıvanç Uman'ın darbedilerek hayatını kaybettiği olayla ilgili haklarında verilen 8'er yıl hapis kararı Yargıtay tarafından bozulan ve o dönem 16 yaşındaki olan H.M.K. ve Y.K., yeniden yargılandıkları davada 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce beraat eden 2 sanığa da 3'er yıl 4'er ay ceza verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 00:38 Güncelleme: 07.11.2025 - 00:49
        Kıvanç Uman'ın ölümünde cezalar artırıldı
        DHA'nın haberine göre; olay, 15 Mayıs 2022’de İzmit Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Lise öğrencisi Kıvanç Uman ve Y.K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Y.K.'nın arkadaşları H.M.K. ve Y.A. da dahil oldu. 3 kişinin darbeleriyle yere yığılan Uman, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Uman, İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kıvanç Uman, yapılan müdahalelere rağmen olaydan 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Uman'ı darbeden Y.K., H.M.K. ve Y.A. tutuklandı. Olaya karışan Y.S.K. (15) ve A.B.K. (15) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İKİ SANIĞA 8, BİR SANIĞA 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

        Geçen yıl Nisan ayında görülen mahkemede, heyet sanıklar hakkında kararını açıkladı. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılanan H.M.K. ve Y.A. hakkında mahkeme, 'Ağırlaştırılmış yaralama' suçundan 8’er yıl hapis cezası verdi. Y.K. ise 'Haksız tahrik altında ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan yaşı 15'ten küçük olduğu için indirimlerle 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı. Ayrıca Y.K. hakkında ‘Hakaret’ suçundan açılan dava ise düşürüldü. ‘Azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılanan A.B.K. ve Y.S.K. hakkında ise mahkeme, beraat kararı verdi.

        YARGITAY KARARLARI BOZDU

        Uman Ailesinin avukatlarının itirazını inceleyen Yargıtay, H.M.K. ve Y.A. hakkında, kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu işledikleri ve eksik ceza almaları nedeniyle kararın bozulmasına karar verdi. Mahkemede beraat eden A.B.K. ve Y.S.K.’nın Kıvanç Uman’a yönelik kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunun işlemesine manevi destekte bulunmak suretiyle suç işleme kararını kuvvetlendirdikleri, bu şekilde kasten yaralama sonucu ölüme neden olma eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettikleri, mahkemenin bu suçlardan ceza vermesi gerektiğini belirterek kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek beraat kararını bozdu.

        DAHA ÖNCE VERİLEN 8’ER YIL CEZA, 12’ŞER YILA ÇIKARILDI

        Bozma kararının ardından bugün Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden görüldü. Kapalı yapılan duruşmaya Uman ailesi ve taraf avukatları katıldı. H.M.K. ve Y.A.’ya daha önce verilen 8’er yıl hapis cezası, ‘Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan 12’şer yıl hapis cezasına çevrildi.

        BERAAT EDEN 2 SANIĞA DA CEZA

        Azmettirme suçundan daha önceki kararda beraat eden A.B.K. ve Y.S.K. hakkında ise 'Netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçuna yardım’ suçu kapsamında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Y.K. hakkında verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezası ise değişmedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
