        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!

        Mersin'in Erdemli ilçesinde şantiyede beton dökerken elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki Hamza Dikmen, hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Dikmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:37
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Mersin'de yürek yakan olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Arkıt Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaatta beton döken ekip, mikserin pompa kolunu yüksek gerilim hattının altına kurdu.

        YÜKSEK GERİLİM HATTINA TEMAS ETTİ

        DHA'daki habere göre döküm sırasında beton mikserinin pompa kolu yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada pompa ucundan betonu yönlendiren işçi Hamza Dikmen (45), elektrik akımına kapıldı.

        YERE YIĞILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

        Dikmen'in yere yığıldığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Dikmen'i ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

        Dikmen, kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Dikmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
