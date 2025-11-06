UEFA Konferans Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Samsunspor ile Maltta ekibi Hamrun kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Samsun'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlo Holse, 58'de Emre Kılınç ve 77. dakikada ise Marius kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor 3'te 3 yaptı ve turnuvada 9 puana ulaşarak liderliğe yükseldi. Hamrun ise puanla tanışamadı.

Ligin 4. haftasında Samsunspor deplasmanda Breidablik'le karşılaşacak. Hamrun ise sahasında Lincoln Red Imps'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR 13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koffi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kornere çeldi. REKLAM 16. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello gole izin vermedi. 18. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın defansın arkasına derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Hakem Bulat Sariyev, önce golü ofsayt gerekçesi ile iptal ederken, VAR incelemesi sonrasında orta noktayı gösterdi. 1-0 30. dakikada Emre Kılınç, kaleci Bonello'nun hatası ile bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda defans meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı. Dönen topu Holse, ağlarla gönderdi, hakem Bulat Sariyev, faul gerekçesiyle golü iptal etti. 45+3. dakikada Holse'nin pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden yandan auta gitti. Karşılaşmasının ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.