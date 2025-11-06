Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 6 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2025 - 17:01 Güncelleme: 06 Kasım 2025 - 17:04

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş, hakaret otomatı mı maalesef belli değil. Ortada, üzülerek söylüyorum, zihniyle dili arasındaki bağı tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var

        * Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu

        * ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı" dedi

        * Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında bu akşam deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak

        * İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 19 ünlü isimden kanında herhangi bir madde tespit edilemeyen 7'si hakkında takipsizlik kararı verildi. O 7 isim: Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk

        BAKMADAN GEÇME

        Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına ara verildi
        Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına ara verildi
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, basın toplantısı düzenledi
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, basın toplantısı düzenledi
        Elazığ'da kaybolan otizmli Veysel aranıyor
        Elazığ'da kaybolan otizmli Veysel aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar