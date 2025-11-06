6 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş, hakaret otomatı mı maalesef belli değil. Ortada, üzülerek söylüyorum, zihniyle dili arasındaki bağı tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var

* Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu

* ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı" dedi

* Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında bu akşam deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak

* İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 19 ünlü isimden kanında herhangi bir madde tespit edilemeyen 7'si hakkında takipsizlik kararı verildi. O 7 isim: Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk