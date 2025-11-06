Bakanlık Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedenini açıkladı

29 Ekim’de Kocaeli Gebze Mevlana Mahallesi’nde 7 katlı Arslan Apartmanı aniden çöktü; kiracı Bilir ailesinden 4 kişi yaşamını yitirirken, 18 yaşındaki Dilara Bilir yaralı kurtulup taburcu edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, yapı denetimli binanın zemininde göçme olduğunu, yıkımın temel olarak zeminden kaynaklandığını açıkladı. Olay sonrası bölgede tedbiren çok sayıda yapı mühürlendi.
00 metre yarıçapta inceleme başlatıldı, AFAD koordinasyonunda TÜBİTAK ve üniversitelerle zemin etütleri yürütülüyor. Bakanlık, 1.200’e yakın binayı taradı. Yıkılan yapının bitişiğinde ağır hasar belirlenirken 21 bina için karot alma ve ayrıntılı risk analizi süreci başlatıldı. Adli ve idari soruşturmalar sürerken, riskli çıkacak binaların hızla dönüşüme alınacağı, vatandaşlara taşınma ve kira desteği sağlanacağı bildirildi.