"1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bir ülkenin daha bu gece itibarıyla İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamalarda İbrahim Anlaşmaları'nın genişlemesini beklediğini ifade etmişti.

Axios'un haberine göre, bu gece itibarıyla İbrahim Anlaşmaları'na katılacak olan ülkenin Kazakistan olması bekleniyor.

ABD'li bir yetkili; İsrail ile Kazakistan 30 yıldır diplomatik ilişkilere sahip olmasına rağmen ABD yönetiminin bu adımla İbrahim Anlaşmaları'nı canlandırmayı hedeflediğini dile getirdi.

İbrahim Anlaşmaları, 2020’de ABD'nin diplomatik temaslarıyla gerçekleşen, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin normalleşme sürecini başlatan mutabakatlar olarak biliniyor.

Anlaşma kapsamında, 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn İsrail’le ilişkilerini normalleştirmişti.