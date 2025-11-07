Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de penaltı isyanı! VAR'da izledi, karar değişmedi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de penaltı isyanı! VAR'da izledi, karar değişmedi

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, maçın son saniyelerinde penaltı bekledi. Hollandalı hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ceza sahasında şortundan çekilerek yere düşürülmesine 'devam' kararı verirken, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izlemesine rağmen kararını değiştirmeyerek bir skandala imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 01:35 Güncelleme: 07.11.2025 - 01:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalırken, maça son saniyelerdeki penaltı pozisyonu damgasını vurdu.

        Mücadelenin 90+7. dakikasında sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, ceza sahası içerisinde yerde kaldı.

        VAR'DA İZLEDİ, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ!

        Hakem Allard Lindhout, önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR uyarısı gelince pozisyonu izlemeye ekran başına gitti. Pozisyonda Duran'ın net şekilde şortundan çekilerek yere düşürüldüğü ekranlara yansımasına rağmen kararını değiştirmeyen Hollandalı hakem, bir skandala imza attı.

        Pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular maçın hakemine yoğun şekilde itirazlarda bulunsa da sonuç değişmedi.

        İşte o anlar:

        OĞUZ ÇETİN: ÇOK NET VE AÇIK PENALTI!

        Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren HT Spor yorumcusu Oğuz Çetin, Jhon Duran'ın düşürüldüğü pozisyonla alakalı, "Ceza sahası içerisinde yapılan hareketin, kesinlikle çok net ve açık penaltı olduğunu vurgulamak lazım. Bu Fenerbahçe'nin maçı kazanmayı hak ettiğini anlamına gelmese de, böyle bir hakkı gasp etmek doğru değil." ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"