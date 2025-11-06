Habertürk
        BMGK Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı

        BMGK Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a uygulanan yaptırımları kaldırdı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.11.2025 - 23:12 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:52
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldığı bildirildi.

        Oylamada, 14 üye yaptırımların kaldırılması yönünde olumlu görüş bildirdi.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 5'i daimi olmak üzere 15 üye bulunuyor.

        10 KASIM'DA DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

        ABD yönetimi, Suriye yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırırken, Sezar Yasası kapsamında uygulanan yaptırımların da kaldırılması bekleniyor.

        ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Sezar Yasası ile ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yazılı bir açıklama yapmıştı.

        Sözcü, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasına yönelik hukuki düzenlemenin, halen Kongre gündeminde olan 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) eklenmesini beklediklerini kaydetmişti.

        ABD'li sözcü, açıklamasında, "Yönetim, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını destekliyor. Kongre, bu kaldırmayı NDAA'ya dahil etmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

        Sezar Yasasıyla ilgili süreç

        ABD Başkanı Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için bir başkanlık kararnamesi yayınlamıştı ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyor.

        Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 25 yılın ardından ABD ve Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti.

        2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

        Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

        *Fotoğraf: AP /Heather Khalifa, temsilidir

