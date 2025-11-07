Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor! İnsanlığın ilk müziği olan "Hurri İlahisi" hala gizemini korumaya devam ediyor!

BİR MÜZİKAL BİLMECE

Her ne kadar “tam bir şarkı” olsa da, Hurrice dilinin çözülmemiş yapısı nedeniyle nasıl çalınacağı uzun yıllardır tartışma konusu. Farklı müzikologlar farklı yorumlar önerdi. Yine de bu gizem, müziğin zaman ötesi doğasını daha da büyüleyici kıldı.