ABD Başkanı Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) "çok yakında" sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söyledi.

Trump, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan devlet başkanlarını Beyaz Saray'da ağırladığı C5+1 zirvesinde dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

"Gazze'deki barışın" şu an iyi gittiğine ve ateşkesin devam ettiğine işaret eden Trump, bölge ülkeleri ve müttefikleriyle yakından çalıştıklarını belirtti.

Trump, Gazze'de ateşkes ve daha sonra yeniden inşa sürecini denetlemek amacıyla kurulan ISF'nin ne zaman sahada faaliyet göstermeye başlayacağı yönündeki bir soruya, "Çok yakında. Çok yakında başlayacak. Gazze'de süreç çok iyi gidiyor." diye yanıt verdi.

Gazze ile ilgili bölge ülkelerinin de yer aldığı "koalisyona" atıf yapan Trump, "Bu, geçici bir şey değil. Bu çok güçlü bir barış. Orta Doğu'da barıştan söz ediyoruz, Hamas bunun küçük bir parçası aslında." dedi.

Trump, Kazakistan'ın yanı sıra başka Orta Asya ülkelerinin de Abraham Anlaşmaları'na katılmasını umduklarını ve bu yolla söz konusu anlaşmayı yeniden "aktif" hale getirmek istediklerini vurguladı.