Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor

        ABD Başkanı Trump, İsrail'in 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi zaman zaman ihmal etmesine rağmen "Gazze'deki barışın" şu an iyi gittiğine ve ateşkesin devam ettiğini söyledi. Öte yandan Trump, pazartesi günü Beyaz Saray'da ilk kez görüşeceği Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı övdü ve "Kendisi çok iyi bir iş çıkarıyor. Orası zor bir bölge, o da güçlü bir adam. Onunla çok iyi anlaşıyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 07:22 Güncelleme: 07.11.2025 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) "çok yakında" sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söyledi.

        Trump, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan devlet başkanlarını Beyaz Saray'da ağırladığı C5+1 zirvesinde dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

        "Gazze'deki barışın" şu an iyi gittiğine ve ateşkesin devam ettiğine işaret eden Trump, bölge ülkeleri ve müttefikleriyle yakından çalıştıklarını belirtti.

        Trump, Gazze'de ateşkes ve daha sonra yeniden inşa sürecini denetlemek amacıyla kurulan ISF'nin ne zaman sahada faaliyet göstermeye başlayacağı yönündeki bir soruya, "Çok yakında. Çok yakında başlayacak. Gazze'de süreç çok iyi gidiyor." diye yanıt verdi.

        REKLAM

        Gazze ile ilgili bölge ülkelerinin de yer aldığı "koalisyona" atıf yapan Trump, "Bu, geçici bir şey değil. Bu çok güçlü bir barış. Orta Doğu'da barıştan söz ediyoruz, Hamas bunun küçük bir parçası aslında." dedi.

        Trump: Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına katılmayı kabul etti
        Trump: Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına katılmayı kabul etti Haberi Görüntüle

        Trump, Kazakistan'ın yanı sıra başka Orta Asya ülkelerinin de Abraham Anlaşmaları'na katılmasını umduklarını ve bu yolla söz konusu anlaşmayı yeniden "aktif" hale getirmek istediklerini vurguladı.

        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı Haberi Görüntüle

        "ŞARA ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIYOR"

        Donald Trump, pazartesi Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayacağı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Abraham Anlaşmaları konusunu ele alıp almayacakları yönündeki bir soruyu da yanıtladı.

        "Evet görüşeceğiz. Bence kendisi çok iyi bir iş çıkarıyor. Orası zor bir bölge, o da güçlü bir adam. Onunla çok iyi anlaşıyorum." şeklinde konuşan Trump, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması sürecinde de ciddi mesafe kat ettiklerini dile getirdi.

        Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin, "Bu zor bir konu ama çok ilerleme kaydedildi. Biliyorsunuz, Türkiye'nin, hatta İsrail'in ve birkaç farklı ülkenin talebi üzerine yaptırımları kaldırdık. Onlara (Suriye'ye) bir şans vermek için yaptırımları kaldırdık." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Trump: Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına katılmayı kabul etti
        Trump: Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına katılmayı kabul etti
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"