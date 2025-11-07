Hülya Avşar, 2003'te yaptığı açıklamada; "Türkiye'de film çevirecek jön yok. Etrafınıza bakın, göreceksiniz. Star ışığı veren bir erkek yıldız var mı?" diyerek sektörde büyük bir tartışma başlatmıştı. Ki o dönemlerde film sayısı da TV dizisi sayısı da günümüzle kıyaslanacak olsa bir hayli kısıtlıydı.

Kenan İmirzalıoğlu

Hülya Avşar'ın 'Jön' tartışmasını başlattığı yıl 13 yaşında olan Tuğba Melis Türk, 22 yıl sonra benzer bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Afra Saraçoğlu