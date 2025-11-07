Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tuğba Melis Türk: Genç erke oyuncu bulunamıyor

        Tuğba Melis Türk: Genç erkek oyuncu bulunamıyor

        "Türkiye'de jön yok" tartışması yeniden gündeme geldi. Tuğba Melis Türk, genç erkek oyuncu bulunamadığından yana dert yandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Jön' tartışması hortladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hülya Avşar, 2003'te yaptığı açıklamada; "Türkiye'de film çevirecek jön yok. Etrafınıza bakın, göreceksiniz. Star ışığı veren bir erkek yıldız var mı?" diyerek sektörde büyük bir tartışma başlatmıştı. Ki o dönemlerde film sayısı da TV dizisi sayısı da günümüzle kıyaslanacak olsa bir hayli kısıtlıydı.

        Kenan İmirzalıoğlu
        Kenan İmirzalıoğlu

        Hülya Avşar'ın 'Jön' tartışmasını başlattığı yıl 13 yaşında olan Tuğba Melis Türk, 22 yıl sonra benzer bir tartışmanın fitilini ateşledi.

        Afra Saraçoğlu
        Afra Saraçoğlu

        "GENÇ ERKEK OYUNCU YETİŞMİYOR"

        Tuğba Melis Türk, bir süre önce "27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun partneri 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu olabilir mi?" şeklindeki tartışmaya değinerek şunları söyledi; "Erkek oyuncunun karşısına genç bir kız bulunabiliyor. Alttan gelen yeni nesilde erkek oyuncu yok. Eğer genç erkek oyuncu olsaydı Kenan yerine başkası olurdu."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kenan İmirzalıoğlu
        #Afra Saraçoğlu
        #Tuğba Melis Türk
        #Hülya Avşar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar