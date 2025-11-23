Habertürk
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco: Aklım o maçta

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de konuk oldukları Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 23.11.2025 - 22:38 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:38
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor galibiyetini ardından açıklamalarda bulundu.

        Tedesco'nun açıklamaları şöyle:

        "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim. Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum."

        "Galatasaray maçını bu akşam da konuşmayı tercih etmiyorum çünkü daha 1 saat önce çok zor bir maçı kazandık. Birazcık sevinerek kutlayabiliriz. Belki 1 saat. Çünkü futbolda çok fazla zaman yok. Sonrasında Ferencvaros'u düşüneceğiz. Aklım o maçta."

