Ceren Arslan: Torpili hissettim

TORPİL AÇIKLAMASI

Omar Harfouch, Miss Universe’ün sahibi Raúl Rocha’nın Meksika temsilcisine oy vermesi için baskı yaptığını ileri sürdü: Miss Universe’ün sahibi Raúl Rocha, Fatima Bosch’un babasıyla iş yapıyor. Harfouch, Rocha ve oğlunun, iş ilişkileri için Meksika temsilcisine oy vermesi yönünde baskı yaptığını da şöyle anlattı; "Bunu bana söylememelisin. Çünkü belki ben zaten kendi isteğimle ona oy vereceğim. Harika bir konuşma yaptı ve kadın haklarını savundu dedim. Oğlu ise bana işleri için Fatima Bosch’un kazanmasının garanti altına alınmasının çok önemli olduğunu söyledi."

Omar Harfouch