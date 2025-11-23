Omar Harfouch, Miss Universe’ün sahibi Raúl Rocha’nın Meksika temsilcisine oy vermesi için baskı yaptığını ileri sürdü: Miss Universe’ün sahibi Raúl Rocha, Fatima Bosch’un babasıyla iş yapıyor. Harfouch, Rocha ve oğlunun, iş ilişkileri için Meksika temsilcisine oy vermesi yönünde baskı yaptığını da şöyle anlattı; "Bunu bana söylememelisin. Çünkü belki ben zaten kendi isteğimle ona oy vereceğim. Harika bir konuşma yaptı ve kadın haklarını savundu dedim. Oğlu ise bana işleri için Fatima Bosch’un kazanmasının garanti altına alınmasının çok önemli olduğunu söyledi."Omar Harfouch
Ceren Arslan: Torpili hissettim
Miss Universe (Kainat Güzeli) Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, hakkının yendiğini söyledi. Arslan, birinci seçilen Meksika güzeli Fatima Bosch'un babasından dolayı torpilli olduğunu dile getirdi
Miss Universe (Kainat Güzeli) Yarışması, 21 Kasım'da düzenlenen finalle sona erdi ermesine ama yaklaşık bir ay süren kamp boyunca olduğu gibi yarışma sonrasında da olaylar, söylentiler bitmedi.Ceren Arslan
kendisine yönlendirmede bulunulduğu gerekçesiyle finalden birkaç gün görevinde istifa eden jüri üyesi Omar Harfouch, kraliçe seçilen Meksika güzeli Fatima Bosch'un tacı almadan önce kazanacağını öngördüğünü açıkladı. Harfouch, Meksika güzeline oy vermesi için uğradığı baskıyı anlatırken, Bosch'un torpille kraliçe olduğunu söyledi.Fatima Bosch
Tayland'da düzenlenen Miss Universe Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, ilk 30'a kalamayarak finalde yarışma hakkı elde edemedi. Türkiye'ye dönen Arslan, yaptığı açıklamada Fatima Bosch'un torpille seçildiğini hissettiğini açıkladı.Ceren Arslan
Ceren Arslan, hakkının yendiğini belirterek, tüm olumsuz koşullara rağmen ülkesini başarıyla temsil ettiğini dile getirdi.