        Haberler Dünya Netanyahu'dan ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'ye saldırıları sürdürecekleri tehdidi | Dış Haberler

        Netanyahu'dan ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'ye saldırıları sürdürecekleri tehdidi

        İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'ye saldırı tehdidinde bulundu. Netanyahu ayrıca 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası Gazze Şeridi'nde de Lübnan'da olduğu gibi çok sayıda saldırı düzenlediklerini söyledi. İsrail Başbakanı, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini, buna karşılık dün Gazze'de Hamas mensuplarına saldırılar düzenlediklerini ileri sürdü.

        Giriş: 23.11.2025 - 15:29 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:29
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, varılan ateşkes anlaşmalarına rağmen Lübnan ve Gazze Şeridi'ni vurmaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

        Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ın hedef alındığını öne sürdü.

        Hizbullah'ın İsrail'e tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini ve bunun için "gereken her şeyi yapmayı" sürdüreceklerini söyleyen Netanyahu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların devam edeceğine işaret etti.

        İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

        Netanyahu ayrıca 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası Gazze Şeridi'nde de Lübnan'da olduğu gibi çok sayıda saldırı düzenlediklerini söyledi. İsrail Başbakanı, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini, buna karşılık dün Gazze'de Hamas mensuplarına saldırılar düzenlediklerini ileri sürdü.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bir kişinin Sarı Hat'tın İsrail kontrolündeki tarafında İsrail askerlerine saldırdığı öne sürülmüş ve buna karşılık Hamas'ın 5 üst düzey isminin hedef alındığı ve öldürüldüğü" iddia edilmişti.

        İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek dün Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinli yaşamını yitirmiş, 87 kişi de yaralanmıştı.

        NETANYAHU ABD'DEN BAĞIMSIZ HAREKET ETTİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

        Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilişkin kararları Washington yönetimine danıştığı ve onayını aldığı eleştirilerine tepki göstererek, "Herhangi bir dış aktörden bağımsız olarak karar veriyoruz.” iddiasında bulundu.

        "Şu veya bu taraftan onay almamız gerekiyor, şeklindeki tüm söylemler tamamen yalan." diyen Netanyahu, kimseye güvenmeden hareket ettiklerini savundu.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

