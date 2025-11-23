Netanyahu'dan ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'ye saldırıları sürdürecekleri tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, varılan ateşkes anlaşmalarına rağmen Lübnan ve Gazze Şeridi'ni vurmaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ın hedef alındığını öne sürdü.

Hizbullah'ın İsrail'e tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini ve bunun için "gereken her şeyi yapmayı" sürdüreceklerini söyleyen Netanyahu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların devam edeceğine işaret etti.

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Netanyahu ayrıca 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası Gazze Şeridi'nde de Lübnan'da olduğu gibi çok sayıda saldırı düzenlediklerini söyledi. İsrail Başbakanı, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini, buna karşılık dün Gazze'de Hamas mensuplarına saldırılar düzenlediklerini ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bir kişinin Sarı Hat'tın İsrail kontrolündeki tarafında İsrail askerlerine saldırdığı öne sürülmüş ve buna karşılık Hamas'ın 5 üst düzey isminin hedef alındığı ve öldürüldüğü" iddia edilmişti.