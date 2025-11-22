Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul Boğazı'nın en ihtişamlı binalarından Zeki Paşa Yalısı yeni sahibini bekliyor

        İstanbul Boğazı’nın en ihtişamlı binalarından Zeki Paşa Yalısı yeni sahibini bekliyor

        130 yıllık, 23 odalı Zeki Paşa Yalısı Rumelihisarı'nda alıcı bekliyor. Mimar Alexandre Vallaury imzalı, şatoyu andıran mimarisi ve boğazı kucaklayan manzarasıyla "paha biçilemez" denilen yalı için aile satış sürecini başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 21:57 Güncelleme: 22.11.2025 - 22:06
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Türkiye’nin en değerli gayrimenkullerinden birisi olarak gösterilen, İstanbul Boğazı’nın 130 yıllık, ihtişamlı binalarından 23 odalı Zeki Paşa Yalısı alıcı bekliyor. İstanbul Boğazı’nın en güzel konumunda yer alan, geniş bahçesi ile dikkat çeken tarihi bina, sahibi olan aile tarafından satışa çıkarıldı.

        DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE GÖRKEM ORTADA

        Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde, yalının boğazı kucaklayan benzersiz manzarası, yemyeşil bahçesi ve şatoyu andıran heybetli mimarisi tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. Mavinin ve yeşilin iç içe geçtiği noktada yükselen bina, izleyenlerde adeta hayranlık uyandırıyor.

        SATIŞA ÇIKTI: PAHA BİÇİLEMİYOR

        Türkiye’nin en pahalı evi olarak bilinen, boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının simgesi haline geldi. Yalıyı satışa çıkaran aile, görüşmelerde emlak şirketini yetkili kıldı. İstanbul Boğazı’ndaki diğer yalıların 2-6 milyar TL arasında fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, Zeki Paşa Yalısı için “paha biçilemiyor” yorumları yapıldı.

        RUMELİHİSARI’NDA EŞSİZ KONUM

        Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayağına yakın bir konumda yer alan 130 yıllık taş bina, Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, mimarisiyle dikkat çekiyor. Boğaz’ın çarpıcı büyüklükteki yapılarından kabul edilen bina, Sultan II. Abdülhamid Han’ın nazırlarından “Filinta Mustafa” olarak da bilinen Zeki Paşa için yapıldı.

        ALEXANDRE VALLAURY İMZASI

        Dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan yapı, Barok etkileri ve şatoyu andıran çizgileriyle diğer yalılardan ayrılıyor. Günümüzde Trabzonlu bir aileye ait olduğu belirtilen yalının, en bilinen mirasçısının Meliha Baştımar olduğu kaydedildi. Beş katlı tarihi yapıya hem bahçeden hem de deniz tarafından giriş yapılabiliyor.

        23 ODA, 5 SALON, 8 BANYO

        510 metrekarelik alana inşa edilen yalı, bodrum dâhil toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanı sunuyor. Kat yüksekliği 3 metre ile 4.5 metre arasında değişen yapının her katında, 5’i boğaz manzaralı olmak üzere 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfaklar bulunuyor.

        DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE GÖRKEM ORTADA

        Drone kameralarının yakaladığı görüntüler, yalının hem tarihî görkemini hem de boğazın eşsiz atmosferini en çarpıcı haliyle izleyiciye aktarıyor.

        #Zeki Paşa Yalısı
        #Zeki Paşa Yalısı satılık
        #haberler
