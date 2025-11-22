Bolsonaro, 27 yıllık hapis cezasını çekmeye başlamadan birkaç gün önce tutuklandı

Eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, federal polis tarafından gözaltına alındı. Bolsonaro'nun avukatı gözaltı nedeni hakkında bilgi vermedi.

Konuya yakın bir kaynak, bunun ev hapsinin şartlarıyla ilgili önleyici bir tedbir olduğunu söyledi.

Eski sağcı lider, 2022 seçimlerini solcu Başkan Luiz Inacio Lula da Silva'ya kaybettikten sonra iktidarda kalmak için darbe planladığı gerekçesiyle Eylül ayında 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bolsonaro, Lula'nın 2023'te göreve başlamasını engellemek için kurulan komplonun lideri ve ana yararlanıcısı olarak tanımlanmıştı. Bolsonaro, kendisine karşı açılan ceza davasını durdurmak için ABD'nin müdahalesini istediği iddiasıyla ayrı bir davada ihtiyati tedbirleri ihlal ettiği için 100 günden fazla bir süredir sıkı ev hapsinde tutuluyor.

Her ikisi de görevdeyken Bolsonaro ile dost olan ABD Başkanı Donald Trump, davayı "cadı avı" olarak nitelendirdi. Davayı denetleyen yargıç Moraes'e yaptırımlar uyguladı ve ABD'nin Brezilya'dan ithal ettiği bazı ürünlere %50 gümrük vergisi koydu, ancak bu ay bu vergileri geri almaya başladı.