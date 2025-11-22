Habertürk
Habertürk
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!

        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!

        EuroLeague'de Partizan-Fenerbahçe Beko maçında, Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart tepki çekti. Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 10:49 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:49
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko'nun, Partizan'a konuk olduğu maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açtı.

        Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden oldu.

        CEM CİRİTCİ: EN İYİ CEVABI SAHADA OYUNCULAR VERDİ

        Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını belirtti.

        Ciritci yaptığı açıklamada, "Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 yendi.

