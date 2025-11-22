Habertürk
Habertürk
        Son dakika: 100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama

        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapan ve 100 milyar liralık kamu zararı yaratan 20 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 10:16 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:51
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Altın ve kıymetli maden ticaretinde ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak kota ile mevzuat dışı işlemler yapan ve 100 milyar lira kamu zararına neden olan suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20’si tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirlendi.

        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu

        Soruşturma çerçevesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon sonucu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

