Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18. toplantısında "İmralı ziyareti"ni görüşecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün, İmralı Cezaevi'ne gidilmesini oylayacak. Oylamada basit çoğunluk aranacak. AK Partili Abdullah Güler, İmralı'ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi. MHP'li Feti Yıldız "Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli" dedi. CHP ise adaya gidiş konusunda toplantı yapılırken, karar bugün açıklanacak. DEM Parti ise adaya gidecek milletvekilini belirledi
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18. toplantısında, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşecek.
Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilen 17. toplantıda sunum yaptı, ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Toplantının ardından Komisyondan yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasına yaklaşıldığı, kullanılan dile ve üsluba azami özen gösterilmesi vurgulandı. Açıklamada, başta Kurtulmuş olmak üzere, Komisyon çalışmalarında "sorumluluk yüklenenlere" yönelik ithamların karşısında "ortak tavırla" durulacağı belirtildi.
SAAT 14.00'TE BAŞLAYACAK
Öte yandan Komisyon, 18. toplantısını saat 14.00'te Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirecek.
Toplantıda, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmalar görüşülecek.
Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre, toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oluşuyor.
Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınırken diğer hususlarda karar yeter sayısı, "toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu" olarak uygulanıyor.
Ayrıca Komisyon, usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısıyla usul belirleyebiliyor.
AK PARTİLİ GÜLER: OLUMLU BAKIYORUZ
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, partinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekilleriyle bir araya geldi.
Meclis'te basına kapalı yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.
Toplantıda Komisyon çalışmalarının, rapor sürecinin, oluşturulacak politika belgesinin değerlendirildiğini belirten Güler, İmralı'ya ziyaretin de gündeme geldiğini, bu konuya olumlu baktıklarını aktardı.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugünkü toplantısında değerlendirmeler yapılacağını aktaran Güler, raporun hazırlık aşamasını kıymetli bulduklarını, rapor sürecinde idari ve yasal düzenlemelerle ilgili siyasi partilerin bakış açısının da ortaya çıkacağını söyledi.
Güler, toplantıda milletvekillerinin hangi başlıklarda görevlendirileceğinin de görüşüldüğünü bildirdi.
İmralı'ya yapılması planlanan ziyarete AK Parti'den kimin katılacağının sorulması üzerine Güler, bunun değerlendirileceğini belirtti.
Güler, İmralı ziyareti konusunda gerekli değerlendirmeyi Komisyonun yapacağını dile getirerek, Komisyonun amacının terörün son bulması, silahın bırakılması, PKK'nın feshinin her bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak olduğunu vurguladı.
"CUMHUR İTTİFAKI İLE İLGİLİ ORTAK NOKTADA DURDUĞUMUZU ZATEN DAHA ÖNCEDEN KONUŞTUK"
MHP'nin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidiş için cumartesi gününü işaret ettiğinin hatırlatılması üzerine Güler, "Komisyonun kendi değerlendirdiği hususlara biz bir şey söylemiyoruz." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, adaya gidiş için karar almada "salt çoğunluğun" yeterli olduğuna dair açıklaması anımsatılarak, "Oylama olursa siz olumlu oy vereceksiniz değil mi?" sorusuna Güler, "Elbette." yanıtını verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüşmesinin içeriğine dair soruya ise Güler, "Feti Yıldız'la yargı paketini beraber çalışıyoruz. Ekstra 8 madde girecek, onu burada anlattık." dedi.
İmralı Adası'na gidişin görüşmede konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine ise Güler, "Zaten konuşmuştuk. Bir problem yok. Bizim Cumhur İttifakı ile ilgili olumlu baktığımızı, ortak noktada durduğumuzu zaten daha önceden konuştuk. Bu, bugüne has değil." yanıtını verdi.
Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun AK Partili üyelerinden bazılarının İmralı Adası'na gidişe karşı çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bütün milletvekillerimiz parti grubumuza bağlı, kararlarına gayet saygılı. İnsanlar fikirlerini beyan edebilir ama nihayetinde bu istişarelerle bir karar veriyoruz. Bir sorun yok." ifadesini kullandı.
Komisyonun İmralı'ya gidişine olumlu baktıklarını yineleyen Güler, diğer partilere göre bir pozisyon belirlemediklerini, bunun kendi mesuliyetleri olduğunu anlattı.
MHP'Lİ YILDIZ: BASİT ÇOĞUNLUK YETERLİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişle ilgili yapacağı oylamaya ilişkin, "Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli" dedi.
MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret etti. Akçay ve Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.
MHP'li Yıldız, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz toplantı ile ilgili değildi. Hukukla ilgili bir mesele hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.
Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişle ilgili yapacağı oylamaya ilişkin de "Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli. Bunu konuşmaya gerek yok, bu çok açık" diye konuştu.
CHP DE TOPLANDI
CHP, TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı'ya gidip gitmeme konusunu ele aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Komisyon üyesi milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı'ya ziyareti gündemi ele alındı.
Toplantıda, ziyaret konusunun değerlendirilmeye devam edileceği, nihai kararın bugün açıklanacağı belirtildi.
DEM PARTİ: ÜYEMİZİ BELİRLEDİK
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Parti olarak komisyonun oluşturacağı heyette İmralı Adası'na gidecek üyemizi belirledik." dedi.
Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı ziyareti gündemiyle toplanacağını söyleyen Doğan, "İlk günden beri komisyon üyelerinin bu gündemle toplanması gerektiğini söylüyorduk ve bunun çok geciktirildiğinin çokça altını çizdik. Nihayet komisyon bu gündemle toplanıyor." diye konuştu.
Komisyon üyelerinin vereceği kararın Türkiye'nin geleceğini ilgilendirdiğini savunan Doğan, "Bu kadar kritik, tarihi ve önemli bir kararla karşı karşıya komisyon üyeleri." ifadesini kullandı.
Doğan, şunları kaydetti:
"Parti olarak komisyonun oluşturacağı heyette İmralı Adası'na gidecek komisyon üyemizi belirledik. Eğer bir kişi ile temsil edilirse DEM Parti Grup Başkanvekili ve aynı zamanda komisyonda da koordinatör grup başkanvekili olarak görev üstlenen Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak."
DEMOKRAT PARTİ İMRALI KARARI ALINIRSA KOMİSYONDAN ÇEKİLECEK
Demokrat Parti ise komisyon üyelerinin İmralı'ya gitme kararı alması durumunda, komisyondan çekileceğini açıkladı.
Demokrat Parti'den yapılan açıklamada, "Milletimizden ve Partimizden aldığımız yükümlülük ve yetki ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetleme vasfına da uygun biçimde Türk Milletinin vicdanı ve tavrını temsil etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğine, birliği ve bütünlüğüne yönelecek tehditlere karşı hazır ve hazırlıklı bulunmak saikiyle bu komisyonda bulunmuştuk. Şimdi bu komisyon şayet terörist başının ayağına gitmek dahası Milletin verdiği temsil vazifesi dolayısıyla bir nevi Milleti de kendi evladının katilinin, bir hainin ayağına götürmek gibi bir karar alırsa komisyondan çekileceğimizi beyan ve ilan ederiz" denildi.