"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18. toplantısında, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşecek.

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilen 17. toplantıda sunum yaptı, ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Toplantının ardından Komisyondan yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasına yaklaşıldığı, kullanılan dile ve üsluba azami özen gösterilmesi vurgulandı. Açıklamada, başta Kurtulmuş olmak üzere, Komisyon çalışmalarında "sorumluluk yüklenenlere" yönelik ithamların karşısında "ortak tavırla" durulacağı belirtildi.

Öte yandan Komisyon, 18. toplantısını saat 14.00'te Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirecek.

Toplantıda Komisyon çalışmalarının, rapor sürecinin, oluşturulacak politika belgesinin değerlendirildiğini belirten Güler, İmralı'ya ziyaretin de gündeme geldiğini, bu konuya olumlu baktıklarını aktardı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, partinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekilleriyle bir araya geldi.

Ayrıca Komisyon, usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısıyla usul belirleyebiliyor.

Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınırken diğer hususlarda karar yeter sayısı, "toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu" olarak uygulanıyor.

Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre, toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oluşuyor.

Toplantıda, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmalar görüşülecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, adaya gidiş için karar almada "salt çoğunluğun" yeterli olduğuna dair açıklaması anımsatılarak, "Oylama olursa siz olumlu oy vereceksiniz değil mi?" sorusuna Güler, "Elbette." yanıtını verdi.

MHP'nin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidiş için cumartesi gününü işaret ettiğinin hatırlatılması üzerine Güler, "Komisyonun kendi değerlendirdiği hususlara biz bir şey söylemiyoruz." ifadesini kullandı.

Güler, İmralı ziyareti konusunda gerekli değerlendirmeyi Komisyonun yapacağını dile getirerek, Komisyonun amacının terörün son bulması, silahın bırakılması, PKK'nın feshinin her bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

İmralı'ya yapılması planlanan ziyarete AK Parti'den kimin katılacağının sorulması üzerine Güler, bunun değerlendirileceğini belirtti.

Güler, toplantıda milletvekillerinin hangi başlıklarda görevlendirileceğinin de görüşüldüğünü bildirdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugünkü toplantısında değerlendirmeler yapılacağını aktaran Güler, raporun hazırlık aşamasını kıymetli bulduklarını, rapor sürecinde idari ve yasal düzenlemelerle ilgili siyasi partilerin bakış açısının da ortaya çıkacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüşmesinin içeriğine dair soruya ise Güler, "Feti Yıldız'la yargı paketini beraber çalışıyoruz. Ekstra 8 madde girecek, onu burada anlattık." dedi.

İmralı Adası'na gidişin görüşmede konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine ise Güler, "Zaten konuşmuştuk. Bir problem yok. Bizim Cumhur İttifakı ile ilgili olumlu baktığımızı, ortak noktada durduğumuzu zaten daha önceden konuştuk. Bu, bugüne has değil." yanıtını verdi.

REKLAM

Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun AK Partili üyelerinden bazılarının İmralı Adası'na gidişe karşı çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bütün milletvekillerimiz parti grubumuza bağlı, kararlarına gayet saygılı. İnsanlar fikirlerini beyan edebilir ama nihayetinde bu istişarelerle bir karar veriyoruz. Bir sorun yok." ifadesini kullandı.

Komisyonun İmralı'ya gidişine olumlu baktıklarını yineleyen Güler, diğer partilere göre bir pozisyon belirlemediklerini, bunun kendi mesuliyetleri olduğunu anlattı.

MHP'Lİ YILDIZ: BASİT ÇOĞUNLUK YETERLİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişle ilgili yapacağı oylamaya ilişkin, "Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli" dedi.