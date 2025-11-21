Habertürk
Habertürk
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz" | Dış Haberler

        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tarihlerindeki en zor anlardan birinde olduklarını ifade ederken "Ukrayna onurunu ya da kilit bir müttefikini kaybetmek gibi zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.11.2025 - 18:12 Güncelleme: 21.11.2025 - 19:37
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD tarafından önerilen 28 maddelik barış planına ilişkin açıklamada bulundu.

        Tarihlerindeki en zor anlardan birinde olduklarını ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna onurunu ya da kilit bir müttefikini kaybetmek gibi zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir." diye konuştu.

        Volodimir Zelenskiy, Ukrayna üzerindeki baskının en ağır baskılardan biri olduğunu dile getirirken, ABD ile yapıcı bir çözüm arayışı içinde olduklarını işaret etti. Zelenskiy, "Ya zor 28 madde, ya da son derece sert bir kış." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Devlet Başkanı, plana karşı argümanlar sunacağını dile getirirken "Düşmana, Ukrayna'nın barış istemediğini söylemesi için bir neden vermeyeceğim." dedi.

        Zelenskiy açıklamasında ayrıca "Adaletin, özgürlüğün ve onurun olmadığı bir yaşam ve 2 defa saldırmış birine güvenmeK...." ifadelerine de yer verdi.

        "Çelikten yapılmışız elbette ancak hiçbir metal, en güçlüsü bile (bu baskılara) dayanamayabilir." diyen Zelenskiy, 2019'da göreve geldiğinde ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini savunmak için yemin ettiğini vurguladı.

        Plandaki maddelere karşılık ABD tarafına farklı alternatifler sunacaklarını aktaran Zelenskiy, şöyle konuştu:

        "Söylediğim her söze her gün sadık kalıyorum. Onlara asla ihanet etmeyeceğim. Ukrayna'nın ulusal çıkarları dikkate alınmalı. Abartılı açıklamalarda bulunmuyoruz. Amerika ve tüm ortaklarımızla sakin bir şekilde çalışacağız. Argümanlarımı sunacağım, ikna edeceğim, alternatifler sunacağım ama düşmana Ukrayna'nın barış istemediğini, süreci aksattığını, diplomasiye hazır olmadığını söylemesi için kesinlikle hiçbir sebep vermeyeceğiz. Bu olmayacak."

        Zelenskiy, Ukrayna'nın yaklaşık 4 yıldır kendisini savunmaya devam ettiğini ifade ederek, "Binlerce kilometre uzunluğunda bir cephe hattı tutuyoruz ve halkımız her gece top atışlarına, füze saldırılarına, balistik füze saldırılarına ve İHA saldırılarına maruz kalıyor." dedi.

        Zelenskiy, Ukrayna’da herkesi birlik ve beraberlik içinde olmaya çağırdı.

        ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'nın planı kabul etmesi için son tarihin perşembe günü olmasını uygun bulduğunu dile getirdi. Trump, "Çok sayıda "Son tarih" belirttim. Ama işler yolundaysa teslim tarihlerini uzatmaya meyilli oluyorum." diye konuştu.

        İşte Trump'ın 28 maddelik Ukrayna planı
        AB'DEN PLANLA İLGİLİ AÇIKLAMA

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik planla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini, Ukrayna hakkında hiçbir kararın o ülkenin yokluğunda alınamayacağını yineledi.

        Güney Afrika'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'ne katılan von der Leyen, burada yaptığı basın toplantısında, Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'daki savaşı bitirmek amacıyla Moskova yönetimiyle hazırladığı ileri sürülen 28 maddelik planla ilgili soruyu yanıtladı.

        Leyen, "Durumu hem Avrupalı ​​liderlerle hem de G20'nin ara oturumlarında buradaki liderlerle görüşeceğiz. Konuyu görüşmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de iletişime geçeceğim." dedi.

        AB Komisyonu Başkanı, "Ukrayna hakkında, Ukrayna'nın yokluğunda hiçbir karar alınamaz." ifadesini kullandı.

        Aynı toplantıda konuşan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "AB'ye resmi olarak herhangi bir plan iletilmedi ve bu noktada yorum yapmamızın bir anlamı yok. Sadece şunu söyleyebilirim ki AB, Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanarak Ukrayna'ya sarsılmaz bir destek sağlamaya kararlıdır." değerlendirmesini yaptı.

        KREMLİN: ŞİMDİ KARAR VERMELİLER

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlediğini belirterek, "Rus silahlı kuvvetlerinin saldırıları sırasında bölgeler kaybedildikçe, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy) onun için karar verme özgürlüğü alanı daralıyor. Rejim, sorumlu bir karar almalı ve bunu hemen yapmalı." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

        ABD'nin Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik barış planına ilişkin Peskov, "ABD'nin bu konuda bazı yaklaşımları var ancak şu anda hiçbir şey ayrıntılı olarak ele alınmıyor." ifadesini kullandı.

        Söz konusu plana ilişkin gündeme gelen bazı değişikliklerden haberdar olduklarını belirten Peskov, planın Rusya'ya resmi bir şekilde iletilmediğini ve Alaska'da yapılan zirvede yapılan müzakerelere yakın kalmaya devam ettiklerini söyledi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir zirvenin gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Peskov, "Bu zirve gerekiyor ve önemli ancak öncesinde uzmanlar seviyesinde yoğun bir hazırlık yapılmalıdır." diye konuştu.

        Peskov, Rusya'nın barış görüşmelerine "tümüyle açık" olduğunun altını çizdi.

        Rus ordusunun ilerleyişinin, Zelenskiy'yi barışa ikna etmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, şunları ifade etti:

        "Rus silahlı kuvvetlerinin saldırıları sırasında bölgeler kaybedildikçe, onun için karar verme özgürlüğü alanı daralıyor. Bu tam olarak Zelenskiy ve rejimini, sorunu barışçıl bir şekilde çözmeye zorluyor. Askeri faaliyetlere devam etmek onlar için anlamsız ve tehlikelidir. Rejim, sorumlu bir karar almalı ve bunu hemen yapmalı."

        #Ukrayna
        #ABD
        #rusya
        #barış planı
