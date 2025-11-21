Habertürk
        Aylık GSS primi 1.560 TL oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Aylık GSS primi 1.560 TL oldu

        Genel sağlık sigortası (GSS) için herhangi bir işte çalışmayan ve bakılmakla yükümlü olmayanlar için kesilen primler artırıldı. Aylık prim tutarı 1 Aralık'tan itibaren 1.560,33 TL olacak

        Giriş: 21.11.2025 - 10:11 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:28
        GSS primi artırıldı
        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, herhangi bir işte çalışmayan ve bakılmakla yükümlü olmayan kişilerin ödediği genel sağlık sigortası (GSS) primi asgari ücretin yüzde 3’ünden yüzde 6’sına çıkartıldı. Daha önce 780,17 TL olan aylık GSS primi, kararla bin 560,33 TL’ye çıkacak. Karar 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

        GSS prim tutarı, asgari ücrete yapılacak zamma bağlı olarak ocak ayında tekrar artacak.

        Kanuna göre GSS herkes için zorunlu. Ancak, hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olanların primi devlet tarafından karşılanıyor. 2025 yılı için hane içinde kişi başına gelir 8.668,50 TL’den az olanlar gelir testi yaptırarak prim ödemekten kurtulabiliyorlar. Bu kişiler prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyorlar.

        Herhangi bir işte çalışmayan, bakılmakla yükümlü olmayan kişilerin hane içinde kişi başına geliri 8.668,50 TL’den fazla ise GSS primlerini kendileri ödüyorlar.

