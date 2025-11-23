ABD medyası: ABD, Trump'ın Rusya-Ukrayna planı hakkında Ukrayna ve AB ülkeleriyle Cenevre'de görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Rusya-Ukrayna barış planının, Cenevre'de pazar günü ABD'li yetkililer ile Ukrayna ve AB ülkelerinden gelen temsilciler arasında yapılacak görüşmelerde ele alınacağı iddia edildi.

Amerikan Axios haber portalının ABD'li yetkililer ile Avrupalı kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'li üst düzey isimler, bugün Cenevre'de müzakere masasında olacak.

Buna göre, ABD'den Cenevre'ye gidecek isimler, Ukrayna, Almanya, Fransa ve İngiltere'den toplantıya katılacak temsilcilerle Trump'ın sunduğu Rusya-Ukrayna barış planının detaylarını ele alacak.

Söz konusu görüşmelerin, cuma günü ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinde kararlaştırıldığı belirtildi.

ABD ekibinin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığında, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Kara Kuvvetleri Ordu Sekreteri Dan Driscoll'dan oluşması bekleniyor.

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili, "Ukraynalılarla, bu anlaşmanın onlar için en iyi anlaşma olması için çalışmaya devam ediyoruz. Onların pozisyonu hakkında konuşamayız ancak anlaşma, ABD, Ukraynalılar ve Ruslar arasında işbirliği sonucu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.