Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Durumu kötü gözüküyor! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Durumu kötü gözüküyor!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçta yaşanan sakatlıklar hakkında konuşan Buruk, "Singo'nun durumu kötü gözüküyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 23:06 Güncelleme: 22.11.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından konuştu.

        2

        Okan Buruk, "Her galibiyet bir mutluluk. Maç sonu mutlu oluyorsunuz ama oyuncu kaybetmeden kazanınca duygu daha fazla oluyor. Şanssız başladık. Oyun olarak da direkten dönenler vardı. Net şekilde rahat rahat devre arasına 3-0 ile girebilirdik. Duran toptan yediğimiz gol... 1-0 geriye düştük. Devre arasında şunu söyledim, rahat oynuyoruz, üretiyoruz, sakin kaldığımızda gol atacağımız, skoru alacağımız belliydi. İkinci yarı bu skor geldi. Kırmızı kart... Topa mı rakibin şeyi neydi, onu daha iyi yorumlayacaktır. VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke hepsine karışsalar forma rengine bakmadan, çok güzel olurdu." dedi.

        3

        YAŞANAN SAKATLIKLAR

        Sakatlıklara değinen Okan Buruk, "Dönecek oyunculara bakacağız. 3 gün sonra oynayacağız. İlkay'ı 30-40 dakika gibi düşündüm. İlk değişiklikte Lemina'nın çıkması gerektiğinde İlkay'ı atmak istemedim. Sakatlık korkusu yaşadık. Oluyor, futbolda bunlar var. Önemli olan sahadaki birliktelik. Maçın başından sonuna oyuncularım bunu gösterdi. Kim olmazsa olmasın, olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele ettik. 11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız. Biz hem salı hem pazar günü en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Futbolun içinde var. Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper düşünüyordum. Sakatlıktan çıktı, sağ bekte gidip gelmek daha zor oluyor. Bugün de o koşuları gösterdi. Stoperde, sağ bek gibi sürat, devamlılık, ani sprintler yok. Singo'nun durumu kötü gözüküyor. Lemina'da ufak tefek bu tür ağrılar oluyor. Durumuna bakacağız. İnşallah salıya yetiştiririz." şeklinde konuştu.

        4

        BASIN TOPLANTISI

        Okan Buruk, basın toplantısında "İlk yarıda 2 sakatlık yaşadık. Değişiklik yaptılar. İlkay sakatlıktan döndü, 35-40 dakika düşünmüştük. Icardi, ailevi nedenlerden dolayı bir süredir çalışmıyordu. İkinci yarı oynama şansı oldu. Şunu net olarak söyleyeyim; kişilerden çok oynadığımız takım oyunu önemliydi. Çok gol attık, çok pozisyon ürettik. Rahat gittik. Üretkenlik anlamında iyi maçlardan biriydi. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Direkten dönen toplarımız oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maç içi değişiklikleri düşündük. Sallai'yi de çıkarayım diye düşünüyordum, elimdeki tek sağ bek oydu. Barış'ın durumunu, Yener Hoca ile konuştuk, daha riskliydi. Torreira kart sınırındaydı. Öyle olunca Sallai'yi tuttuk ama gördüğü kırmızı kartla o bölgede eksikliğimizi en maksimum seviyeye çıkardı. Oraya çözüm bulmamız gerekiyor. Gençlerbirliği iyi oynadı. Biz iyi ürettik. Tek üzüleceğim şey 3-1 öndeyken, rakip 10 kişiyken yediğimiz gol. Rakibi kaleye bile yaklaştırmamak gerekiyor. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum, onlar da çok mücadele ettiler. Volkan Hoca'yı da tebrik ediyorum. Zaten yükselen bir çizgileri vardı, oyunun belli bölümlerinde bunu gösterdiler." dedi.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede