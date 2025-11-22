Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Durumu kötü gözüküyor!

BASIN TOPLANTISI

Okan Buruk, basın toplantısında "İlk yarıda 2 sakatlık yaşadık. Değişiklik yaptılar. İlkay sakatlıktan döndü, 35-40 dakika düşünmüştük. Icardi, ailevi nedenlerden dolayı bir süredir çalışmıyordu. İkinci yarı oynama şansı oldu. Şunu net olarak söyleyeyim; kişilerden çok oynadığımız takım oyunu önemliydi. Çok gol attık, çok pozisyon ürettik. Rahat gittik. Üretkenlik anlamında iyi maçlardan biriydi. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Direkten dönen toplarımız oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maç içi değişiklikleri düşündük. Sallai'yi de çıkarayım diye düşünüyordum, elimdeki tek sağ bek oydu. Barış'ın durumunu, Yener Hoca ile konuştuk, daha riskliydi. Torreira kart sınırındaydı. Öyle olunca Sallai'yi tuttuk ama gördüğü kırmızı kartla o bölgede eksikliğimizi en maksimum seviyeye çıkardı. Oraya çözüm bulmamız gerekiyor. Gençlerbirliği iyi oynadı. Biz iyi ürettik. Tek üzüleceğim şey 3-1 öndeyken, rakip 10 kişiyken yediğimiz gol. Rakibi kaleye bile yaklaştırmamak gerekiyor. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum, onlar da çok mücadele ettiler. Volkan Hoca'yı da tebrik ediyorum. Zaten yükselen bir çizgileri vardı, oyunun belli bölümlerinde bunu gösterdiler." dedi.