Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

İlk yarının 22. dakikasında Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, topa dokunan M'Baye Niang ağları havalandırdı ve Gençlerbirliği maçta gol perdesini açtı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise Galatasaray, 55. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle skora dengeyi getirdi. 57. dakikada ise Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçiren golü attı. 66. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında toplan buluşan İlkay Gündoğan, ağları havalandırdı ve skoru 3-1'e getirdi. Gençlerbirliği 77. dakikada Metehan Mimaroğlu ile bir kez daha golü buldu ve farkı 1'e indirdi.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki puanını 32'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında derbide Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği ise Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU Galatasaray'da Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı. Müsabakanın 14. dakikasında kendini yere bırakan Lemina, sağlık heyetinin saha içindeki müdahalesinin ardından kenara geldi. Bunun üzerine 16. dakikada Mario Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu. Yusuf böylece bu sezon ilk kez resmi maçta görev aldı. Öte yandan Müsabakada ilk yarının sonlarına doğru rakip sahanın sağ tarafında kendini yere bırakan Wilfried Singo, daha sonra oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki futbolcunun yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu. REKLAM MAÇTA 2 KIRMIZI KART KARARI Gençlerbirliği’nin Brezilyalı futbolcusu Thalisson, Galatasaray maçının 60. dakikasında kırmızı kart gördü. Kazımcan Karataş’a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Ozan Ergün, Thalisson'a sarı kart gösterdi. Mücadelenin 32. dakikasından da sarı kartı bulunan Thalisson böylece kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Öte yandan Sarı-kırmızılılarda ise Roland Sallai, VAR incelemesinin ardından 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

En son 6 Şubat 2024'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile yapılan maçta görev alan Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maçta görev aldı.

İLKAY, 35 GÜN SONRA KADRODA Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 35 gün sonra kadroya alındı. Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'de yapılan RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlandı. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan 35 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden kadroya girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. 7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane, pasını Lemina'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Gabonlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı. 11. dakikada Sanchez'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi. 20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol kanadından penaltı noktasına çevirdiği topa Sane, bekletmeden vuruşunu yaptı. Gençlerbirliği savunmasından dönen topa Yusuf Demir dokunmaya çalıştı. Kaleci Velho, meşin yuvarlağı kontrol etti. Aynı dakikada kalesini terk eden Günay'ın hatalı pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Niang bekletmeden vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, bu şuta penaltı noktası üzerinde müdahale ederek topu uzaklaştırdı. 22. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde topa dokunan Niang ağları havalandırdı. 41. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.