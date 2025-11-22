Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar galibiyet getiren golleri; 55. dakikada Icardi, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 66. dakikada İlkay Gündoğan attı. Gençlerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Thalisson, maçın 60. dakikasında kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda ise Roland Sallai, VAR incelemesinin ardından 90+4. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligdeki puanını 32'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
İlk yarının 22. dakikasında Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, topa dokunan M'Baye Niang ağları havalandırdı ve Gençlerbirliği maçta gol perdesini açtı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda ise Galatasaray, 55. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle skora dengeyi getirdi. 57. dakikada ise Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçiren golü attı. 66. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında toplan buluşan İlkay Gündoğan, ağları havalandırdı ve skoru 3-1'e getirdi. Gençlerbirliği 77. dakikada Metehan Mimaroğlu ile bir kez daha golü buldu ve farkı 1'e indirdi.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki puanını 32'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında derbide Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği ise Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU
Galatasaray'da Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı.
Müsabakanın 14. dakikasında kendini yere bırakan Lemina, sağlık heyetinin saha içindeki müdahalesinin ardından kenara geldi. Bunun üzerine 16. dakikada Mario Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu. Yusuf böylece bu sezon ilk kez resmi maçta görev aldı.
Öte yandan Müsabakada ilk yarının sonlarına doğru rakip sahanın sağ tarafında kendini yere bırakan Wilfried Singo, daha sonra oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki futbolcunun yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.
MAÇTA 2 KIRMIZI KART KARARI
Gençlerbirliği’nin Brezilyalı futbolcusu Thalisson, Galatasaray maçının 60. dakikasında kırmızı kart gördü. Kazımcan Karataş’a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Ozan Ergün, Thalisson'a sarı kart gösterdi. Mücadelenin 32. dakikasından da sarı kartı bulunan Thalisson böylece kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Öte yandan Sarı-kırmızılılarda ise Roland Sallai, VAR incelemesinin ardından 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.
GÜNAY, 12 MAÇ SONRA 11'DE BAŞLADI
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, 12 resmi maçın ardından kaleyi korudu.
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılmasıyla kaleye geçen Günay, ligin ilk 4 haftasında forma giydi. Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesiyle yedeğe çekilen 34 yaşındaki file bekçisi, 12 resmi karşılaşmanın ardından süre buldu.
KAZIMCAN, 655 GÜN SONRA FORMA GİYDİ
Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.
En son 6 Şubat 2024'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile yapılan maçta görev alan Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maçta görev aldı.
İLKAY, 35 GÜN SONRA KADRODA
Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 35 gün sonra kadroya alındı.
Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'de yapılan RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlandı. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan 35 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden kadroya girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane, pasını Lemina'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Gabonlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.
11. dakikada Sanchez'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol kanadından penaltı noktasına çevirdiği topa Sane, bekletmeden vuruşunu yaptı. Gençlerbirliği savunmasından dönen topa Yusuf Demir dokunmaya çalıştı. Kaleci Velho, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Aynı dakikada kalesini terk eden Günay'ın hatalı pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Niang bekletmeden vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, bu şuta penaltı noktası üzerinde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.
22. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde topa dokunan Niang ağları havalandırdı.
41. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Gençlerbirliği'nden Zuzek'in uzaklaştırmak istediği topa sol çaprazda Icardi'nin dar açıdan yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
51. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Göktan Gürpüz, meşin yuvarlağı Tongya'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay topu kurtardı.
55. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol kanadında topla buluşan Kazımcan Karataş, bekletmeden meşin yuvarlağı ön direğe doğru çıkardı. Bu noktada bulunan Icardi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
57. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin pasıyla savunmada büyük bir boşluk yakalayan Icardi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza yayından vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1
60. dakikada Thalisson ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Abdülkerim Bardakcı'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kazımcan Karataş'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde topu kontrol eden İlkay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
72. dakikada İlkay'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin şutunda top yandan auta çıktı.
Aynı dakikada Sane'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Velho gole izin vermedi.
77. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Samed Onur'un sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Metehan Mimaroğlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2
90+4. dakikada Sallai kırmızı kart gördü. Rakip ceza sahasında Zuzek'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izledikten sonra Sallai'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Galatasaray, müsabakayı 3-2 kazandı.